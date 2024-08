Criptomoedas: bitcoin cai sem sustentar recuperação com ambiente instável

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2024 - 16:36 Para compartilhar:

O bitcoin voltou a ceder nesta quarta-feira, sem que as moedas digitais dessem novo passo na recuperação da sessão anterior, à medida que o mercado amplo ainda busca uma acomodação após as preocupações com a economia dos Estados Unidos. A fragilidade do ambiente era realçada pela perda de fôlego dos índices referenciais do mercado acionário em Wall Street, que apagaram a alta e passaram a cair.

O bitcoin cedia 2,45%, a US$ 54.968,98, nas últimas 24 horas até perto das 16h17 (de Brasília), segundo a Binance. A ethereum perdia 5,45%, a US$ 2.353,93 no mesmo intervalo.

Analistas já esperavam volatilidade nos pregões subsequentes ao tombo das moedas digitais do fim de semana e da segunda-feira, quando o bitcoin chegou a ceder abaixo de US$ 50.000 em meio à apreensão com uma recessão nos EUA, além do desmonte de operações de carry trade do dólar com iene.

O ambiente era mais propenso ao risco pela manhã ajudado pela sinalização do vice-presidente do banco central do Japão, Shinichi Uchida, de ausência de novas altas nos juros do país enquanto durar a instabilidade nos mercados globais. A perspectiva de aperto das condições monetárias no Japão vinha motivando um desmonte de posições no carry trade dólar/iene, em que os investidores tomavam empréstimos na moeda japonesa para alocações em países com rentabilidade mais elevada.