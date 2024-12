Criptomoedas: Bitcoin cai sem sustentar alívio após projeções de filho de Trump

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/12/2024 - 17:14 Para compartilhar:

O bitcoin recuava no fim da tarde desta terça-feira, 10, sem conseguir retomar o ímpeto que levou a moeda digital a tocar US$ 100 mil à medida que investidores esperam novos catalisadores que possam fazer com que o ativo retome seu ímpeto de alta.

Pela manhã, a criptomoeda chegou a reduzir a baixa após um filho do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, projetar nesta terça-feira que a moeda digital atingirá a marca de US$ 1 milhão.

O bitcoin caía 1,35%, a US$ 94.616,44, no intervalo de 24 horas até as 16h40 (de Brasília). O ethereum recuava 5,41%, a US$ 3.622,20, no mesmo horário. As cotações são da Binance.

Eric Trump afirmou nesta terça-feira que acredita que o bitcoin atingirá o valor de US$ 1 milhão, em discurso na conferência Bitcoin MENA, em Abu Dhabi. Ele disse que a moeda digital “realmente é o futuro” e que o bitcoin é a “mudança fundamental”.

Em direção oposta, relatos de operadores e pessoas familiarizadas com o mercado de bitcoin citavam que os acionistas da Microsoft se mostraram avessos a alocação de recursos da empresa em criptomoedas como ativo de reserva da tesouraria da gigante de tecnologia em encontro de acionistas realizado hoje.