Criptomoedas: bitcoin cai em meio à pressão de techs em Wall Street, apesar de PCE contido

As principais criptomoedas do mundo recuaram sexta, 31, em meio à forte pressão que penaliza ações de tecnologia em Nova York, apesar da inflação PCE em linha com o esperado pelo mercado.

Pouco depois das 16h30 (de Brasília), o bitcoin caía 2,36%, a US$ 67.410,32, e o ethereum baixava 0,11%, a US$ 3.781,22, de acordo com cotação da Binance.

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos EUA, métrica inflacionária preferida do Federal Reserve (Fed), subiu à taxa anualizada de 2,7% em abril. O indicador cumpriu a expectativa de analistas consultados pelo FactSet e ajudou a consolidar a aposta majoritária de que o ciclo de relaxamento monetário começará em setembro.

Apesar disso, os papéis do setor tecnologia tiveram um segundo dia consecutivo de desvalorização firme em Wall Street, na esteira de balanços corporativos negativos. O ambiente tende a reduzir a demanda por ativos de risco, principalmente no universo cripto.

Há ainda certa decepção com a recepção fraca ao primeiro sinal verde recebido pelos ETFs (fundos negociados em bolsa) de ether nos EUA. “Acreditamos que a demanda por ETFs de ethereum à vista será uma fração daquela observada para ETFs de bitcoin à vista”, escreveu o analista Nikolaos Panigirtzoglou, do JPMorgan. “Esperamos que os novos ETFs de ethereum à vista atraiam modestos US$ 1 bilhão a US$ 3 bilhões ou mais de entradas líquidas para o restante de ano”, acrecentou.

*Com informações da Dow Jones Newswires