Criptomoedas: bitcoin cai e reduz alta semanal após Fed; ethereum avança ainda mais

O bitcoin cedia nesta sexta-feira, 20, reduzindo o ganho semanal, enquanto investidores seguiam analisando as decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e demais bancos centrais. O ethereum, por sua vez, estendia movimento de alta após não acompanhar a performance positiva de pares recentemente.

O bitcoin recuava 0,50% nas últimas 24 horas até 16h20, a US$ 62.945,30, segundo a Binance. Na semana, subia 4,98%. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 64.133,32. O ethereum, por sua vez, tinha ganhos de 3,25%, a US$ 2.547,40 em 24h, e de 5% na semana.

Após retomar o patamar dos US$ 60 mil, o bitcoin fez uma pausa nos ganhos semanais hoje, com agentes monitorando os próximos passos de política monetária dos principais BCs do mundo e o apetite por risco dos investidores globais. O diretor regional da Coinbase para as Américas, Fábio Plein, diz que é preciso cautela para analisar os impactos da decisão do Fed nos mercados, já que a eleição americana e fatores técnicos podem pesar.

Na direção oposta, o ethereum seguia avançando. O CIO da Bitwise, Matt Hougan, nota que, em um ano, a moeda digital praticamente não avançou, enquanto a solana e o bitcoin têm ganhos de mais de 30% acumulados na janela. Mas o executivo não concorda com a visão pessimista do mercado para o ativo.

“Nenhum dos desafios do ethereum (competição, eleição, volumes, ETFs com resultados mistos) parece existencial, e suas oportunidades estão transbordando”, afirmou. Para o analista, o mercado pode reavaliar a moeda (digital) à medida que nos aproximamos das eleições de novembro e com sinal de qualquer clareza regulatória. “Por enquanto, parece uma potencial aposta ‘do contra’ até o final do ano”, completou.