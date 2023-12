Criptomoedas: bitcoin cai e ether avança, mas avanço de negociações de ETF gera otimismo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/12/2023 - 17:01 Para compartilhar:

O bitcoin operava em queda nesta quinta-feira, enquanto ethereum subia, com notícias de que as negociações entre a Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM dos EUA) e emissores de fundos de ação (ETF) de bitcoin à vista avançaram no país, sinalizando que a agência poderá aprovar os produtos em breve.

Ainda, nesta quinta o Comitê da Basileia anunciou que irá revisar as normas prudenciais de exposição de bancos a criptoativos, no que deve resultar em um documento que será publicado ainda este mês.

André Franco, analista chefe do MB, destaca que, nos dados on-chain (baseado nos dados da blockchain), houve uma redução de 25 mil bitcoins por parte dos investidores de longo prazo, colocando a métrica no mesmo patamar de 23 de novembro. Já no ethereum, não houve mudança significativa nos ETH em staking (método de validação que funciona como uma espécie de poupança).

Por volta das 17 horas, (de Brasília), o bitcoin recuava 2,19%, a US$ 43.109,41 (R$ 210.990,38), segundo a Binance. Já a ethereum, por sua vez, subia 2,79%, a US$ 2.331,97 (R$ 11.413,36).

