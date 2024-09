Criptomoedas: bitcoin cai com cautela antes do payroll nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2024 - 16:48 Para compartilhar:

O bitcoin prolongava a queda no fim da tarde desta quinta-feira, ainda que tenha se recuperado da mínima do dia, em meio aos ajustes para a divulgação do relatório do mercado de trabalho nos Estados Unidos (payroll), previsto para esta sexta-feira. O relatório deve ajudar na formação das expectativas sobre o corte da taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) no dia 18 deste mês.

O bitcoin recuava 2,29% nas últimas 24 horas até 15h43, a US$ 56.560,00, segundo a Binance. Na mínima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 55.815,00. O ethereum, por sua vez, tinha recuo de 2,23%, a US$ 2.390,12 no mesmo intervalo.

Os lançamentos de criptomoedas e produtos relacionados prosseguem. A Hashdex, gestora global de criptoativos, anunciou o lançamento do seu mais novo ETF, o SOLH11, que seguirá o índice Nasdaq Solana Reference Rate, Com negociação na bolsa brasileira B3, o ETF foi desenvolvido em parceria com o BTG Pactual. A taxa de administração efetiva deste novo fundo será de 0,7% ao ano, porém contará com uma redução para 0,1% até o final de setembro, de acordo com comunicado. O ETF estará disponível para negociação a partir desta sexta-feira, dia 6.

A Solana cedia 1,78% nas últimas 24 horas, até 15h45, de acordo com a Binance.

*Com informações da Dow Jones Newswires