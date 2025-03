Criptomoedas: bitcoin cai com aversão ao risco; projeto de stablecoin passa em comitê dos EUA

O Bitcoin cai à medida que investidores evitam ativos de risco em meio ao aumento das tensões comerciais globais. Por volta das 16h (de Brasília) desta quinta-feira, 13, o Bitcoin recuava 2,05%, sendo negociado a US$ 80.841,52, enquanto o Ethereum caía 1,46%, a US$ 1.851,65, segundo dados da Binance.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor mais tarifas após a União Europeia e o Canadá anunciarem medidas retaliatórias em resposta à taxa de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os americanos. Segundo Matt Britzman, analista da Hargreaves, isso está afetando o apetite por risco.

“Embora a inflação dos EUA abaixo do esperado tenha trazido algum alívio, o risco de conflitos tarifários prolongados reacende pressões inflacionárias. A fragilidade contínua do preço do bitcoin reforça preocupações sobre sua confiabilidade como reserva de valor, um contraste marcante com o apelo duradouro do ouro em tempos incertos”, avalia Britzman.

Para Ana de Mattos, analista da Ripio, um cenário de políticas tarifárias mais restritivas amplia as incertezas sobre a inflação, enquanto investidores buscam ativos mais estáveis. “O mercado financeiro precifica as notícias antes do fato, e não à toa, o preço das criptomoedas recuou, travando momentaneamente o ciclo de alta”, explica.

O Comitê do Senado dos EUA sobre Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos deu aval ao avanço da tramitação do projeto de lei Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (Genius). A legislação bipartidária estabelece uma estrutura regulatória clara para stablecoins de pagamento. Para o presidente do comitê, Tim Scott, este é um salto bipartidário para proteger os consumidores e a segurança nacional e garantir que a indústria possa crescer e inovar nos EUA.

*Com informações da Dow Jones Newswires