Criptomoedas: bitcoin cai abaixo de US$ 58 mil com venda por grande investidor

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2024 - 16:42 Para compartilhar:

O bitcoin recuava, cedendo abaixo de US$ 58 mil, influenciado por fatores técnicos e relatos de desmonte de posições por um grande investidor. A baixa das criptomoedas reflete ainda o esgotamento do impulso trazido pela expectativa de corte iminente das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O bitcoin cedia 4,43% nas últimas 24 horas até 15h56, a US$ 59.340,99 segundo a Binance. Na mínima, o bitcoin tocou US$ 57.860,00. O ethereum, por sua vez, recuava 2,18%, a US$ 2.528,67 no mesmo intervalo.

Segundo o site especializado The Crypto Times, um investidor que detém grande participação na criptomoeda – segmento conhecido pelo termo “baleia” no setor – se desfez de cerca de 2,3 mil bitcoins, aproximadamente US$ 141,81 milhões. Esse operador ainda dispõe de US$ 1,07 bilhão no ativo e, se voltar a vender, pode gerar ainda mais liquidação, segundo a publicação.

O gráfico de preços de seis meses do bitcoin é pouco promissor, disse o analista de ativos digitais do Julius Baer, Manuel Villegas, em nota. “Os preços têm oscilado e estão praticamente inalterados desde o início da primavera (no Hemisfério Norte)”, observou o analista, citando que o status do bitcoin como um indicador de sentimento de risco permanece. “Considerando o posicionamento atual e uma agenda muito pesada, as próximas semanas podem muito bem moldar a perspectiva da criptomoeda para o resto do ano”, completou.

Os resultados da Nvidia hoje, a decisão do Fed em setembro e a eleição presidencial nos Estados Unidos serão pontos importantes para direcionar as moedas digitais, citou o analista.