Criptomoedas: Bitcoin avança, impulsionado por fluxos de ETFs, e se aproxima de recorde

05/06/2024 - 16:58

O Bitcoin avançou na sessão desta quarta-feira, 5, firmando o nível acima dos US$ 70 mil, em um ambiente no qual o fluxo de entradas dos fundos de índice (ETF) da criptomoeda vem chamando atenção, ficando próximos de seus níveis diários mais altos. Com este impulso, o ativo voltou a se aproximar de seu recorde histórico, em um ambiente propício ao risco.

As atenções dos investidores estarão agora na divulgação do payroll dos Estados Unidos na sexta-feira, que tem tudo para ser o grande indicativo para a postura sobre juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nesta semana.

Às 16h40 (de Brasília), o bitcoin subia 1,25%, a US$ 71.212,00, e o ethereum avançava 1,94%, a US$ 3.850,41, de acordo com a Binance.

Os ETFs de Bitcoin à vista receberam US$ 886,6 milhões em entradas, de acordo com a empresa de dados criptográficos CoinGlass. Esse foi o melhor dia de entradas desde março e a segunda maior quantidade de entradas em um único dia desde o lançamento dos ETFs à vista no início deste ano.

“Durante a semana passada, os ETFs BTC Spot experimentaram entradas graduais e consistentes”, escreveu Matteo Greco, analista do grupo de investimento em ativos digitais Fineqia International, em uma nota de pesquisa. “Isto marca a terceira semana consecutiva de fluxo positivo, sinalizando uma reversão na tendência após cinco semanas de demanda moderada… com a entrada líquida geral desde o início se aproximando de quase US$ 14 bilhões”, escreveu Greco.

A Securities and Exchange Commission (SEC) aprovou recentemente mudanças críticas nas regras para permitir a negociação de fundos negociados em bolsa Ether à vista. No entanto, ainda pode levar semanas ou meses até que os emitentes recebam a permissão final para lançar os seus produtos.