Criptomoedas: bitcoin avança e testa retomada dos US$ 95 mil em contexto de volatilidade

O preço do bitcoin mantinha alta nesta sexta-feira, 25, após atingir os US$ 95 mil durante o dia, impulsionado pelo otimismo em torno das negociações comerciais entre os Estados Unidos e outros países.

Por volta das 15h25 (horário de Brasília), o bitcoin subia 1,77%, sendo cotado a US$ 94.863,52, enquanto o Ethereum avançava 1,86%, negociado a US$ 1.790,30, segundo dados da Binance.

O presidente dos EUA, Donald Trump revelou conversas com representantes chineses, enquanto o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, indicou que os EUA e a Coreia do Sul poderiam firmar um acordo comercial já na próxima semana, embora Seul tenha sugerido julho como prazo. Apesar desse otimismo, Matt Britzman, analista da Hargreaves Lansdown, destacou que a volatilidade continua sendo uma constante devido à postura contraditória da Casa Branca em relação às tarifas.

Relatos de que Pequim estaria considerando isentar alguns produtos americanos de suas tarifas de 125% aumentaram a demanda por ativos de risco. No entanto, a declaração de Trump sobre não abandonar as tarifas contra a China, a menos que “eles nos deem algo”, limitava os ganhos da maior criptomoeda do mundo.

Britzman comentou que, embora o mercado esteja atento a cada palavra vinda da Casa Branca, a “postura confusa e muitas vezes contraditória sobre as tarifas mantém a volatilidade como o único fator previsível no momento”.

A alta do bitcoin animou alguns investidores, como a empresa de gestão de investimentos ARK Invest, que reiterou suas metas para 2030, estabelecidas no início deste ano, esperando que o bitcoin alcance uma faixa entre US$ 300 mil e US$ 1,5 milhão.

* Com informações da Dow Jones Newswires