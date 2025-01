Criptomoedas: bitcoin avança depois de Trump criar grupo de trabalho sobre criptomoedas nos EUA

O bitcoin chegou ao fim da tarde desta sexta-feira, 24, em alta, depois de novo decreto de Donald Trump que prevê a criação de um grupo de trabalho sobre criptomoedas nos Estados Unidos, e da promessa do presidente em encerrar a repressão da Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM americana) à indústria de cripto. A ausência de uma reserva estratégica de bitcoin no país, no entanto, limitou ganhos ainda maiores dos ativos digitais hoje.

O bitcoin subia 1,43%, a US$ 106.429,34, por volta das 17h (de Brasília), segundo a Binance. Já o ethereum tinha queda de 1,74%, a US$$ 3.206,02.

O anúncio da criação de um subcomitê de ativos digitais nos EUA continuou no radar de investidores hoje, que seguem colocando pressão para a criação de uma reserva estratégica de bitcoins (SBR, na sigla em inglês). Executivos da mineradora de bitcoins MARA Holdings anunciaram nessa semana que têm articulado com autoridades locais e federais a formação da SBR no país.

De acordo com Alex Kuptsikevich, analista da FxPro, “o mercado continua oscilando em torno de menções a reservas de bitcoin e criptomoedas por autoridades de Washington, o que adiciona volatilidade, mas não ajuda na definição de uma direção”.

Para Fábio Plein, diretor regional da Coinbase, as ações de Trump envolvendo cripoativos nesta semana “reforçam a presença das criptomoedas como um dos assuntos mais importantes na Casa Branca nos próximos anos”. Em relação ao cenário macroeconômico, ele aponta que a reunião do Federal Reserve (Fed) na próxima semana deve confirmar um ambiente “favorável para ativos de risco nos próximos meses”.

*Com informações da Dow Jones Newswires