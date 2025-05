Criptomoedas: bitcoin avança acima de US$ 104 mil com alívio inflacionário nos EUA

O preço do Bitcoin opera em alta nesta terça-feira, 13, acima dos US$ 104 mil, impulsionado por dados econômicos dos Estados Unidos e clima favorável ao risco após acordo entre EUA e a China sobre pausa em parte das tarifas. A leitura do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de abril mostrou que a inflação subjacente permaneceu em linha com a meta do Federal Reserve pelo segundo mês consecutivo, segundo avaliação da Capital Economics.

Por volta das 16h07 (horário de Brasília), o bitcoin avançava 2,30%, cotado a US$ 104.214,35. O Ethereum também registrava alta, de 8,2%, a US$ 2.654,13, conforme dados da Binance.

Analistas destacam que a maior criptomoeda do mundo segue próxima de uma linha de viés altista, com a formação de um “golden cross” – sinal técnico que reforça expectativas de continuidade da tendência de alta.

“Temos acompanhado o movimento do bitcoin, e o golden cross historicamente antecedeu fortes valorizações”, afirmou Julian Pineda, analista da Forex.com. “Na primeira vez que isso ocorreu, o preço saltou de cerca de US$ 27.000 para US$ 72.000.”

Nikolay Kolev, da CryptoDNES, observa que o ativo, negociado próximo dos US$ 105.000, “mais uma vez tenta romper seu recorde anterior de preço”.

Ainda assim, Pineda pondera que nem todos os sinais foram confirmados no passado. “Também houve falsos positivos, cruzamentos de alta que não conseguiram levar o BTC a novas máximas”, lembrou.

*Com informações da Dow Jones Newswires