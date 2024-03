Criptomoedas: bitcoin anda de lado, com suporte o mantendo em US$ 65 mil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/03/2024 - 16:52 Para compartilhar:

O bitcoin andava de lado no período da tarde desta quinta-feira, 21, mantendo-se no patamar de US$ 65 mil que conseguiu recuperar ontem, quando o mercado se animou com a decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Por volta das 16h30 (de Brasília), o bitcoin cedia 0,08%, a US$ 65.386,00 (R$ 325.648,43), enquanto o ethereum avançava 2,34%, a US$ 3.444,46 (R$ 17.154,79), de acordo com a Binance.

Mais cedo, o bitcoin encostava US$ 67 mil, o que, para a analista Noelle Acheson, da Crypto is Macro, “serve como um lembrete bem-vindo de que, com tantos ventos favoráveis e menos ventos contrários (do que há um ano, pelo menos), existe um forte suporte nos níveis mais baixos”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias