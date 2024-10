Criptomoedas: bitcoin amplia ganhos com precificação de maior chance de vitória de Trump

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2024 - 16:43 Para compartilhar:

O bitcoin ampliava seus ganhos semanais nesta quarta-feira, 16, tocando o patamar dos US$ 68 mil nas máximas, diante do ambiente de apetite por criptomoedas que se materializou nos últimos dias. A eleição norte-americana segue como catalisador mais citado por analistas para explicar a dinâmica.

O bitcoin subia 1,57% nas últimas 24 horas até 16h15, a US$ 67.894,00, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 68.424,00. O ethereum, por sua vez, tinha ganhos de 1,04%, a US$ 2.618,20 no mesmo intervalo.

Desdobramentos da eleição norte-americana seguiram beneficiando o bitcoin hoje, diante da volta da correlação da moeda digital com uma possível vitória de Donald Trump novamente, apontam analistas da Bernstein. “Apesar de ambos os lados indicarem apoio aos ativos digitais, a maior aposta do mercado é que as chances de Trump continuarão aumentando nos sites de aposta”, diz.

Os analistas da Bernstein esperam que o bitcoin atinja uma nova máxima, de US$ 80.000 a US$ 90.000, no caso de uma vitória do republicano. E preveem um recuo a US$ 40.000 no curto prazo com uma vitória de Kamala Harris.

O Standard Chartered também estima que o preço do bitcoin pode atingir novas máximas históricas antes da eleição de 5 de novembro. O banco diz que a inclinação da curva de juros do Tesouro dos EUA, o interesse renovado em ETFs de bitcoin à vista e as chances crescentes de uma vitória de Trump estão alimentando o ímpeto.

O preço do bitcoin também está se beneficiando de uma busca por ativos alternativos para proteção contra a instabilidade econômica, diz o JPMorgan, citando também o ouro.

*Com informações da Dow Jones Newswires