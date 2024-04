Criptomoedas: bitcoin acentua queda e opera próximo dos US$ 60 mil, em consolidação pós-halving

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/04/2024 - 16:58 Para compartilhar:

O bitcoin recuou nesta terça-feira e voltou a oscilar perto dos US$ 60 mil, estendendo o movimento de baixa observado desde o halving. Segundo analistas, trata-se de um movimento de consolidação, com a estabilização da demanda pela criptomoeda mais negociada do mundo.

Às 16h34 (de Brasília), o bitcoin era negociado em baixa de 4,48%, em US$ 60.270,71, enquanto o ethereum tinha queda de 6,06%, em US$ 2.980,35. No mês, o bitcoin caiu 14,52%, o pior desempenho desde novembro de 2022; e o ethereum caiu 17,72%.

Segundo o Julius Baer, agora que os dois eventos mais importantes para as criptomoedas já aconteceram – a emissão de ETFs à vista nos EUA e a redução à metade da emissão de bitcoins na blockchain -, investidores vão focar na política monetária americana.

Até lá, o banco suíço afirma que a tendência é de consolidação dos preços. “O mercado parece ter atingido um novo equilíbrio de curto prazo, à medida que a atividade da rede blockchain e a procura pelos ETFs se estabilizaram”, escreve.

Nas redes sociais, traders também repercutiam o lançamento de ETFs de bitcoin à vista em Hong Kong, com demanda pequena, o que também pesou sobre os preços. Hoje, também também foi monitorada a ação criminal contra o fundador da Binance, Changpeng Zhao, que foi sentenciado a quatro meses de prisão.