Criptomoedas: bitcoim derrete com aversão ao risco e chega a ceder abaixo de US$ 50 mil

O bitcoin derreteu nesta segunda-feira, 5, arrastado pela aversão que pune ativos percebidos como mais arriscados. A criptomoeda chegou reduzir a queda, após tocar patamar baixo de US$ 50.000 no pior momento do pregão. No final da tarde, a moeda digital ainda mostrava baixa de dois dígitos repercutindo o risco de recessão nos Estados Unidos, as apreensões com a escalada do conflito no Oriente Médio e em um movimento que veio na sequência de um tombo da Bolsa do Japão.

O bitcoin cedia 10,01%, a US$ 53.418,00, nas últimas 24 horas até perto das 16h27 (de Brasília), segundo a Binance. A ethereum perdia 12,3%, a US$ 2.407,00, no mesmo intervalo.

“O preço do Bitcoin iniciou um movimento de queda causado pela divulgação dos indicadores macroeconômicos nos EUA, enquanto o preço do Ethereum também está sofrendo com as quedas e passou por uma grande correção”, de acordo com Ana de Mattos, analista técnica e operadora parceira da Ripio, empresa de tecnologia blockchain multiprodutos.

A recente queda acentuada nos preços das criptomoedas e ações em âmbito global nos últimos dias pode ser atribuída a uma combinação de fatores macroeconômicos e específicos do mercado cripto, embora os primeiros pareçam ser mais influentes no momento, afirmou vice-Presidente da Binance para a América Latina, Guilherme Nazar, sobre a recente volatilidade no mercado de criptomoedas global.

“Falando especificamente sobre cripto, a ampla liquidação do mercado desencadeada pelos temores de recessão levou à realocação de capital para longe de ativos de maior risco, com as moedas digitais ainda sendo amplamente percebidas como tal”, disse. O analista pontuou que o movimento foi agravado pelas dinâmicas recentes na corrida presidencial dos EUA, com alguns participantes do mercado avaliando que podem ser menos favorável às criptomoedas como classe de ativos.