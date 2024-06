Criptomoedas aceleram recuperação em meio a aposta em corte de juros nos EUA, antes de payroll

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 16:30 Para compartilhar:

A recuperação das criptomoedas ganhou fôlego nesta segunda-feira, em um movimento que aproximou o bitcoin da marca de US$ 70 mil. A contração da atividade industrial dos EUA em maio ajudou a manter o clima positivo ao renovar esperança por corte de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), mas investidores aguardam a divulgação de importante dado de emprego no país para tomar apostas mais convictas.

Pouco depois das 16 horas (de Brasília), o bitcoin subia 2,63%, a US$ 69.256,20, e o ethereum avançava 0,53%, a US$ 3.782,35, de acordo com a Binance.

Duas diferentes leituras de índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) indicaram comportamentos divergentes na indústria. O mercado, no entanto, deu mais atenção à medição do Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês), que mostrou queda a 48,7 no mês passado.

Em resposta, a curva futura consolidou a precificação majoritária de que o ciclo de relaxamento monetário do Fed começará em setembro, conforme apontou plataforma de monitoramento do CME Group.

Essa hipótese já havia ganhado força na última sexta-feira, quando o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) sugeriu inflação comportada em abril.

O ambiente criou o pano de fundo favorável à busca por criptoativos. O analista Alex Kuptsikevich, da FxPro, prevê que, se o bitcoin superar a barreira dos US$ 70 mil de maneira sustentada, a moeda digital encerrará de vez a tendência descendente das últimas semanas. “Daí, o preço pode voltar rapidamente retornar às máximas históricas”, afirma.

A expectativa é de que o relatório de emprego dos EUA, o payroll, na próxima sexta-feira, forneça mais pistas sobre a capacidade dos ativos de risco de acelerarem o rali.