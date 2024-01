Criptomoedas aceleram queda após presidente do Fed afastar chance de alívio em março

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/01/2024 - 17:52 Para compartilhar:

As criptomoedas recuaram nesta quarta-feira, 31, acentuando as perdas no fim do dia, após comentário do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, de que considera improvável que juros sejam cortados em março.

Perto das 17h28, a Bitcoin era negociada em baixa de 1,50%, a US$ 42.904,00. A Ethereum perdia 3,28%, a US$ 2.303,41, de acordo com cotações da Kraken.

Os comentários de Powell foram feitos após o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) manter a taxa de juros inalterada na faixa entre 5,25% e 5,50% na sua primeira reunião de 2024. Por volta das 17h33 (de Brasília), a ferramenta FedWatch, da CME Group, indicava 62,5% de probabilidade de os juros seguirem entre 5,25% e 5,50% na próxima reunião, comparado com cerca de 50% antes da fala. Como consequência, a possibilidade de haver um corte de 25 pontos-base caiu a 36,4%.

Entre os desdobramentos relacionados ao mercado das moedas digitais, a FTX abandonou os esforços para reiniciar sua bolsa de criptomoedas, optando por uma liquidação por meio da qual deverá reembolsar integralmente os clientes, disse um advogado da empresa nesta quarta-feira, segundo a Reuters. A FTX vem negociando há meses com potenciais interessados e investidores, mas nenhum estava disposto a investir dinheiro suficiente para reconstruir a bolsa da FTX, disse o advogado da FTX, Andy Dietderich, em uma audiência no tribunal de falências em Delaware. A FTX foi criada por Sam Bankman-Fried, que foi condenado por acusações de fraude relacionadas à sua operação na FTX.

Já Coinbase contratou o ex-ministro das Finanças do Reino Unido George Osborne para seu conselho consultivo, segundo o Financial Times.

