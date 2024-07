Criptmoedas: bitcoin enfrenta mais volatilidade e cai, incapaz de superar níveis de resistência

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2024 - 16:19 Para compartilhar:

O bitcoin replicou a recente volatilidade que tem enfrentado na sessão de hoje. No final da tarde, a principal criptomoeda do mundo voltava a exibir sinal negativo, incapaz de superar níveis de resistência, embora as bolsas de Nova York estejam próximas de recordes históricos.

Pouco depois das 16h (de Brasília), o bitcoin caía 1,46%, a US$ 56.350,12, enquanto o ether subia 0,12%, a US$ 2.991,25, de acordo com cotações da Binance.

Desde o anuncio de que a corretora falida Mt. Gox começaria a devolver criptoativos a clientes, o sentimento no mercado é marcado pelo temor de uma iminente pressão vendedora. O Julius Baer especula que a notícia pode ter servido de senha para que investidores embolsassem lucros após a escalada nos preços anteriormente.

Apesar disso, o banco ainda vê os fundamentos como saudáveis, mesmo com o risco de uma crescimento considerável da oferta de tokens. “Deve-se esperar volatilidade de curto prazo, mas o tema principal aqui é que o excesso de oferta não alterou de forma alguma o funcionamento do blockchain ou a proposta de valor que o bitcoin oferece”, avalia.

O ambiente jogou para segundo plano as perspectivas melhores em relação ao quadro macroeconômico. Na sexta-feira, o avanço do desemprego nos EUA consolidou a precificação de que o Federal Reserve (Fed) cortará juros este ano. Agora, operadores aguardam dados de inflação ao consumidor (CPI), na próxima quinta-feira, para balizar as apostas.

Os mercados também esperam pela aprovação do ETF (fundo negociado em bolsa) de ether à vista nos Estados Unidos. Segundo reportagem da CNBC, o aval pode vir já na esta semana ou na próxima.