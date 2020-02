Criolo abre carnaval de rua de SP

O bloco carioca Bangalafumenga abre o carnaval de rua de São Paulo trazendo Criolo, que se apresenta pela primeira vez na folia paulista. O rapper cantará 4 músicas do repertório, incluindo o sucesso Bogotá.

O 9º desfile do Banga, como é carinhosamente conhecido, traz o tema “O Banga Declara Seu Amor pelos Batidões Bonitos do Brasil”, em referência a música Batidão Bonito, de autoria de Rodrigo Maranhão, vocalista e fundador do bloco. O desfile terá ainda a participação especial de Pretinho da Serrinha, pela 1ª vez no Carnaval de SP, e Patrícia Secchis.

Uma das novidades este ano é o novo modelo de trio elétrico. A produtora Oficina da Alegria desenvolveu, junto ao engenheiro Ronaldo Bitello, um modelo 360º que trará proximidade entre os foliões e os músicos.

Ao longo do trajeto, um carro alegórico estilizado com um longo vestido amarelo, trará uma performance de dança afro com a artista Kelly Pérola, representando a força e delicadeza da batida do tambor. Além disso, grandes bonecos também estarão presentes ao longo de todo o trajeto.

Antes da apresentação do Banga, o Bloco do Sargento Pimenta comemora os 60 anos dos Beatles e seus 10 anos de fundação tocando canções marcantes de discos como “Abbey Road”, “Help” e “Resolver” com uma nova roupagem. O Facebook é um dos apoiadores do bloco e vai participar de uma ativação durante o desfile distribuindo pochetes para que foliões protejam seus pertences, além de falar sobre a importância de as pessoas revisarem seus controles de privacidade no aplicativo.

Serviço:

BLOCO DO SARGENTO PIMENTA

Concentração: a partir das 09h, na Av. Faria Lima x Cel. Joaquim Ferreira Lobo (Itaim Bibi)

Desfile: 10h

Final previsto: 13h, na Av. Faria Lima x Rua Chilon

BLOCO BANGALAFUMENGA

Concentração: a partir das 13h, na Av. Faria Lima x Rua Chilon (Itaim Bibi)

Desfile: 14h

Final previsto: 19h, na Av. Faria Lima x Rua Santa Justina