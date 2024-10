Criminosos usam ônibus para fazer barricada durante operação do Bope no Rio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2024 - 16:09 Para compartilhar:

Criminosos atravessaram ônibus em ruas da região da comunidade da Tijuquinha, na zona oeste do Rio de Janeiro, durante operação realizada por equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) nesta quarta-feira, 16. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio, o objetivo foi atrapalhar a operação que está em curso.

Não foram divulgadas informações sobre quantos ônibus foram utilizados. A pasta diz que não houve registro de sequestro de ônibus nem de feridos, mas não soube informar a quem pertence os veículos.

“De acordo com o comando do batalhão, até o momento não há saldo operacional. O objetivo (da operação) é evitar disputas territoriais entre grupos rivais na região”, afirma a Secretaria de Estado da P,M. Ou seja, até o momento, ninguém foi preso e nenhum objeto foi apreendido.

“Policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) estão reforçando o policiamento no entorno da comunidade, além de auxiliarem na desobstrução da via.”

Sequestro de ônibus é prática comum no Rio

No último dia 3, um ônibus da empresa Viação Nossa Senhora do Amparo foi sequestrado pela manhã em São Cristóvão, na zona norte, e aquela foi a quarta vez que um ônibus da companhia sofreu assalto desde o início de setembro.

Os criminosos assaltaram os passageiros e obrigaram o motorista a desviar de rota, levando-os até o Complexo da Maré. De acordo com a companhia de ônibus, cerca de 50 pessoas estavam no veículo na ocasião. À TV Globo, uma passageira relatou ter tido sua aliança e celular roubados.

“A empresa lamenta profundamente os incidentes, que vêm ocorrendo com frequência no transporte público, e está colaborando ativamente com as autoridades competentes, fornecendo as imagens do circuito de monitoramento e demais informações que forem formalmente requisitadas”, disse a Nossa Senhora do Amparo na ocasião.

“A Polícia Militar dialoga com as concessionárias dos ônibus a fim de adotar a melhor estratégia para frustrar as tentativas de roubos na região. Só na área do batalhão de São Cristóvão, nos últimos oito meses, os policiais detiveram 18 envolvidos em assaltos a coletivos e 10 celulares foram recuperados”, afirmou a Secretaria de Estado da PM à época.