Criminosos invadem casa, roubam joias, relógios, cofre e deixam prejuízo milionário

Três homens, que roubaram uma casa e deixaram um prejuízo milionário na última segunda-feira (28), estão sendo procurados pela polícia de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos, que levaram joias, relógios, dinheiro, eletrônicos e até um cofre. As informações são do G1.

As imagens registradas mostraram o momento em que um homem entrou pelo portão da residência. Na sequência, os outros criminosos estacionaram um carro na garagem e colocaram objetos recolhidos do imóvel no porta-malas. Os suspeitos escondiam o rosto e usavam um capuz na cabeça.

No momento da ação do grupo, não havia ninguém na casa. A polícia não divulgou o valor do que foi levado pelos homens, mas informações iniciais apontam que trata-se de um furto milionário.

O registro do roubo foi publicado nas redes sociais pela equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos à Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) e o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Roubos e Furtos (Derf).

