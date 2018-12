Criminosos explodem agências bancárias no centro de Campos do Jordão

Uma quadrilha armada com fuzis explodiu caixas eletrônicos de três agência bancárias, além de uma agência de crédito, na madrugada desta segunda-feira, 24, no centro de Campos de Jordão, interior de São Paulo. Não há relatos de feridos.

Segundo a Polícia Militar, a ação dos criminosos começou por volta das 3h nas agências bancárias do Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Sicred da Avenida Frei Orestes Girardi, na Vila Albernéssia, em Campos de Jordão.

Ainda de acordo com a polícia, os bandidos fugiram e ainda não foi contabilizado o dinheiro roubado.

No início do mês, uma quadrilha armada com fuzis explodiu, de uma só vez, três agências bancárias e levou terror à pequena cidade de Tambaú, no interior de São Paulo. Numa ação ousada, os criminosos incendiaram um trator e fizeram reféns os ocupantes de um ônibus que transportava pacientes.

No último dia 19, um policial militar foi morto com um tiro de fuzil durante o ataque de uma quadrilha a três agências bancárias em Atibaia, interior de São Paulo. Os criminosos chegaram em dois carros, por volta das 3 horas, armados com fuzis e metralhadoras. As três agências, localizadas na região central, foram explodidas em sequência.