Criminoso que invadiu casa de Manoel Soares havia rendido funcionária na calçada

A Polícia Militar de São Paulo informou que o invasor à casa do apresentador Manoel Soares, 44 anos, rendeu uma funcionária ainda na calçada. Através de nota, a PM afirmou que o bandido conseguiu entrar no imóvel após abordar a moça e forçá-la a entrar na propriedade.

O crime aconteceu na última segunda-feira, 18. no Morumbi, bairro nobre de São Paulo. Tão logo entrou no impovel, o bandido mandou todos que estavam no cômodo se deitarem no chão.

Ao perceber que o assaltante não estava armado, o apresentador entrou em luta corporal com o criminoso, que agora encontra-se internado em estado grave. A ação de imobilização teve ajuda do filho de Manoel, que é lutador de jiu-jitsu, após verificar que o assaltante não estava em companhia de comparsas.

Por volta das 21h, os policiais chegaram à casa do jornalista, mas já encontraram o suspeito rendido. No momento da ação, Manoel estava em casa em companhia de seus quatro filhos, uma ajudante e seu genro.

Na última terça-feira, 19, a assessoria do apresentador usou as redes sociais para publicar nota tranquilizando os fãs e destacando que não incentiva reações a assaltos.

