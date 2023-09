Criminoso brasileiro segue foragido nos EUA após 11 dias de buscas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/09/2023 - 19:44 Compartilhe

Um assassino brasileiro que fugiu de uma prisão perto da Filadélfia ainda estava foragido neste domingo (10), após 11 dias de busca, um tema embaraçoso para a polícia dos Estados Unidos, que o localizou várias vezes sem conseguir prendê-lo.

As autoridades da Pensilvânia divulgaram novas imagens de câmeras de segurança que mostravam que o brasileiro Danelo Cavalcante havia escapado de um perímetro de busca e mudado de aparência.

A espetacular fuga da prisão do condado de Chester, neste estado do nordeste dos Estados Unidos, desencadeou uma intensa caçada em que centenas de agentes, helicópteros, drones e cães farejadores participaram, enquanto os temerosos moradores da região se trancam em suas casas.

Mas as imagens divulgadas neste domingo mostram que o brasileiro de 34 anos, condenado no meio de agosto pelo assassinato de sua namorada, já não ostentava a barba escura e o bigode que apareciam em seu cartaz de “Procurado”.

“Agora ele está bem barbeado e usava um moletom com capuz amarelo ou verde, um boné de beisebol preto, calças verdes de prisioneiro e sapatos brancos”, informou um comunicado da Polícia Estadual da Pensilvânia.

As autoridades divulgaram quatro fotos de Cavalcante, todas aparentemente tiradas por uma câmera montada em uma porta enquanto ele estava em pé ou sentado no alpendre de uma casa.

Segundo a polícia, o condenado havia sido visto à noite perto da cidade de Phoenixville, cerca de 32 quilômetros ao norte da prisão e cerca de 50 quilômetros a noroeste da grande metrópole da Filadélfia.

Phoenixville é a cidade onde Cavalcante matou sua namorada, Deborah Brandão, em abril de 2021. Ele havia morado nas proximidades.

As autoridades haviam dito anteriormente que os parentes de Brandão na área estavam sob proteção 24 horas por dia.

– Avistamentos –

A polícia disse neste domingo que o fugitivo dirigia uma van Ford Transit branca de 2020, aparentemente roubada em West Chester. Mas ele a abandonou aparentemente por falta de gasolina, disse o tenente-coronel George Bivens, da Polícia da Pensilvânia.

No início deste domingo, um repórter da filial da NBC na Filadélfia que passou pela área disse que os únicos carros que se viam na estrada eram das forças de segurança. Policiais armados com rifles de assalto vigiavam a área antes do amanhecer.

Até agora, houve vários avistamentos do condenado, incluindo alguns em que ele estava sem camisa.

Esta semana, a polícia estadual e local, bem como as autoridades federais, vasculharam Kennett Square, nos subúrbios da Filadélfia, onde o fugitivo havia sido visto perto de um jardim botânico.

Eles usaram drones, helicópteros e cães farejadores, mas mesmo assim ele conseguiu escapar. “Nenhum perímetro é 100% seguro, nunca”, disse Bivens para explicar o fracasso em capturar o assassino.

“Infelizmente, existem muitas circunstâncias. Existem muitos problemas relacionados com essa propriedade. Túneis, valas de drenagem muito grandes, coisas que não podem ser garantidas”, acrescentou.

“No final, confio que o capturaremos”, garantiu Bivens.





O tenente-coronel disse que Cavalcante tentou entrar em contato com dois conhecidos da área de Phoenixville e que eles ligaram para a polícia. A irmã do fugitivo, que estava no país ilegalmente, foi detida, segundo Bivens.

Na quarta-feira, os funcionários do sistema prisional divulgaram um vídeo que mostrava como Cavalcante, condenado à prisão perpétua, conseguiu escapar.

O vídeo mostra o preso, que na época estava vestido com uma camiseta branca e jeans, escalando dois muros paralelos e subindo ao telhado antes de pular duas cercas de arame farpado.

