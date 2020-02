Crimes violentos têm queda de 11% em janeiro no estado do Rio

No primeiro mês de 2020, o estado do Rio de Janeiro registrou queda de 11% nos chamados crimes violentos letais intencionais, categoria que inclui homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte.

Foram registradas 360 vítimas em janeiro contra 403 no mesmo mês do ano passado. Foi o menor número deste tipo de crime em janeiro no estado nos últimos sete anos. Os dados foram divulgados (19) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP).

Em janeiro, o número de roubos de carga caiu em 22%, indo de 740 para 577, em 2020, o menor resultado para janeiro desde 2015.

O estado também registrou redução de 14% no número de roubos de veículos: 3.785 ocorrências em 2019, contra 3.246 em 2020. Os roubos de rua caíram 14%, em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano anterior.