Crime na estrada vai a julgamento

Coluna do Mazzini 29/11/2024 - 8:25 Para compartilhar:

P.D.N. foi preso em flagrante delito pelo crime de homicídio na direção de carro sob influência de álcool em outubro de 2022. Dirigia na SP-344 e há fortes indícios de alta velocidade ao colidir na traseira de veículo. Com o choque, matou, carbonizada, família inteira – quatro adultos e duas crianças. P.D.N. portava arma sem permissão, e com ele havia garrafa de vodca, segundo inquérito policial. O MP o denunciou à Justiça de São João da Boa Vista (SP) por homicídio comum (Art. 121) e não no previsto pelo CTB. Ele responde o processo em liberdade, e a Justiça julga nesta sexta (29) um pedido de indenização de familiares das vítimas.

Agronegócio em guerra

O Carrefour esperou Emmanuel Macron sair do Brasil para avisar de boicote à carne brasileira. Porém, até o mais ingênuo sabe que tem dedo do presidente francês nessa grita, porque não quer ficar mal com seu agro europeu. O clima vai azedar: Dezenas de deputados de diferentes comissões da Câmara articulam moções de repúdio às empresas francesas.

Jogada de Ronaldo tem um time secreto

A candidatura de Ronaldo “Fenômeno” à presidência da CBF não é jogada isolada do ex-centroavante. É liderada pelo ex-presidente da CBF Ricardo Teixeira, afastado da entidade por acusações de corrupção, pelo ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez e até um deputado federal por Minas Gerais. Ronaldo foi apadrinhado por Teixeira no início da carreira. Era um dos poucos com direito a usar jatinho da CBF para voltar à Europa depois dos jogos da Seleção. Teixeira faz forte oposição ao atual presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Outro que trabalha pela ideia é um assessor da Confederação, amigo de Ronaldo.

O plano de Bolsonaro para 2026

Antes da prisão dos militares golpistas, conforme inquérito com provas na PF, as constantes falas de Jair Bolsonaro (PL) de que o candidato a presidente em 2026 seria ele tinham um viés de mistério. Mas o seu plano – que ainda depende da boa vontade de protagonistas do Judiciário – perde força. Consiste num cenário ousado: um dos ministros aliados no STF daria canetada monocrática para anistiá-lo, e liberaria caminho para ficar elegível. O plenário, no entanto, teria de ratificar isso. O que fica a cada dia mais utópico diante das provas – e sob risco de prisão do próprio Bolsonaro.

Prates em prospecção à distância

Jean Paul Prates saiu, mas ainda tem planos na Petrobras. Haverá troca de cadeiras: a atual Gerente Executiva de Suprimentos, Marina Quindere, de sua confiança e do ex-diretor financeiro Marcelo Caetano, deve assumir a Gerência Executiva do Compartilhado, que negocia grandes contratos.

De vidro às vacinas

Com salto de R$ 600 milhões para R$ 7 bilhões no orçamento, por causa dos royalties de petróleo, o prefeito eleito de Maricá, Washington Quaquá (PT), na transição já avançou em tratativas para parcerias diversas: as novas são uma fábrica de vidros com cooperativa do MST e trazer de Cuba vacinas contra câncer de pulmão e diabetes.

É uma ótima família

“Dissidente” da Construtora Jurema, ligada ao irmão senador Marcelo Castro (MDB-PI), a Construtora Ótima, de Humberto Castro, passou a ser, digamos, uma… ótima empresa para negócios com a União. Assinou contratos em bilhões de reais com o Governo Lula da Silva III. O clã já presta serviços aos Governos federal e estadual.

NOS BASTIDORES

Ilustre Mr. Au Au

No G20 do Rio, onde tanto se falou em combate à fome, o FBI desembarcou com cães farejadores que só tomaram água mineral trazida dos EUA. Em suítes de categoria luxo.

‘Ai’ de quem recusar

Diplomatas experientes em agendas palacianas internacionais notaram que dona Janja da Silva fez questão de mandar a Secom da Presidência citar seu nome em cerimônias de recepção a chefes de Estado.

Generais-democratas

Exemplos de como experiência, caráter e bom senso livram republicanos de malfeito. Apesar de tão perto diariamente, os generais Hamilton Mourão, o vice, e Santos Cruz, ex-Secretário de Governo, não se assanharam com os golpistas aloprados.

E a negociata?

Pode ser coincidência a operação de Alexandre de Moraes com a PF para prender os militares golpistas. Ofuscou o noticiário de denúncias de vendas de sentenças no STJ – sob risco de respingar no STF.