Crime milionário: roubo de pedras da vesícula de boi

Considerado raro e valioso, o cálculo biliar bovino, conhecido como “pedra de boi” ou “pedra de fel”, se tornou atraente até mesmo para assaltantes. A “preciosidade” é vendida principalmente a países asiáticos com um mercado mundial de R$ 1,5 bilhão. De acordo com reportagem do Fantástico, da TV Globo, o produto pode chegar a valer três vezes o preço da grama de ouro.

Essas pedras super especiais são geradas dentro das vesículas de bois e vacas. Principalmente de bichos mais velhos. Produzir 1 quilo de cálculo biliar bovino é um processo trabalhoso, no qual os comerciantes precisam contar com a sorte: até 200 mil cabeças de gado precisam ser abatidas para apenas tentar chegar ao peso.

A pedra tem diferentes finalidades, e já foi destaque de exportação para regiões da Ásia, por exemplo, onde é muito utilizada para no tratamento de doenças. Outra função atribuída à pedra é o estímulo às ostras na produção de pérolas.

“Essas pedras são muito famosas em remédios naturais coreanos. São um dos ingredientes mais caros”, explicou. “Nós usamos pra derrames, pra doenças do coração. E também como sedativo, pra ansiedade e insônia”, explicou o médico Dongwoo Nam.

A matéria destacou assaltos milionários do produto. Assim como muitos comércios legais, esse também existe um paralelo criminoso. Em 2023 começou uma onda de assaltos pelo interior de São Paulo. Em um desses assaltos, bandidos levaram pelo menos R$ 2 milhões em pedras de vesícula de bois. Outros assaltos foram registrados em Barretos e em São Joao da Boa Vista.

Segundo a investigação, a dupla de ladrões de São João da Boa Vista era a mesma que invadiu a casa em Barretos. Os policiais barretenses identificaram o receptador dessas pedras.