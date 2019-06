Crime e castigo

O canal Fox Premium começa a exibir, na sexta, 14, às 22h30, a primeira temporada da série The Enemy Within, que é protagonizada por Jennifer Carpenter e Morris Chestnut. Produção mostra a volta à ativa da ex-agente da CIA Erica Shepherd (Jennifer Carpenter), que foi condenada por traição.

A partir de agora, ela vai ajudar a capturar criminosos. Trata-se de um suspense psicológico que a detenta, sendo peça importante para o agente do FBI, Will Keaton (Morris Chestnut), vai contar com sua ajuda para rastrear e capturar um criminoso perigoso, que Shepherd conhece muito bem.

