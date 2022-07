Criciúma x Vasco: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Série B Cruz-Maltino precisa da vitória para diminuir distância para o quinto colocado, o Tigre; além de reduzir a diferença de pontos para o líder, o Cruzeiro

Vasco e Criciúma se enfrentam na 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de estarem na parte de cima da tabela, no momento os times possuem com objetivos distintos. O Cruz-Maltino quer diminuir a diferença para o líder, o Cruzeiro. Já o Tigre quer entrar no G4. Assim, só um triunfo interessa para alcançarem o que almejam.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X VASCO

Data e hora: 09/07/2022, às 16h30

Local: Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)

Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Kadu e Marcelo Hermes; Rômulo, Léo Costa, Fellipe Matheus e Marquinhos Gabriel; Lucas Xavier e Caio Dantas.

VASCO (Técnico: Maurício Souza)

Thiago Rodrigues; Léo Matos (Weverton), Quintero, Anderson Conceição e Riquelme; Yuri Lara, Andrey Santos e Palacios; Figueiredo, Erick e Raniel (Getúlio).

