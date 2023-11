Criciúma vence o Botafogo-SP por 3 a 0 e volta à elite nacional após nove anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/11/2023 - 19:35 Para compartilhar:

O Criciúma carimbou a sua volta à elite nacional ao vencer por 3 a 0 o Botafogo-SP, nesta tarde, no estádio Heriberto Hulse, pela 37.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 64 pontos e 19 vitórias, assumiu a vice-liderança, e acabou favorecido pela derrota do Atlético-GO por 4 a 1 para o Mirassol. O time paulista, só cumprindo tabela, segue com 47 pontos, em 12.º lugar.

O time catarinense garantiu a vaga, justamente, pelo número de vitórias, primeiro critério de desempate. Ele tem 19 contra 16 do Atlético-GO, quinto colocado e com 61 pontos. Na última rodada, o Criciúma cumpre tabela no interior de São Paulo contra o Novorizontino, com 60 pontos, em sexto lugar, e ainda na briga pelo acesso.

A última participação do Criciúma na elite aconteceu em 2014. Em 2019 foi rebaixado para a Série C, mas retornou à Série B em 2021, com um quarto lugar. Antes disso, ainda em 2021, caiu no Estadual pela primeira vez na historia à Série B, mas voltou em 2023 e nesta atual temporada sagrou-se campeão ao quebrar um jejum de dez anos. Conquistou o seu 11.º título no Estado.

Em termos nacionais, é o único catarinense a ser campeão da Copa do Brasil, em 1991, sob comando de Luiz Felipe Scolari. Foi campeão nacional da Série B, em 2002, e da Série C, em 2006.

Antes do início do jogo chamou a atenção a confiança da torcida, que de guarda-chuva enfrentou fila fora do estádio na certeza de que seria o dia do acesso. A atmosfera ficou quente quando as arquibancadas se encheram. O Criciúma aproveitou este ambiente e desde o apito inicial tentou as iniciativas ofensivas, mesmo com o gramado escorregadio.

Logo o jogo se transformou num time atacando e ouro apenas se defendendo. Os chutes longos e os cruzamentos serviram para comprovar as boas qualidades do goleiro Matheus Albino. Ele deu sorte, aos 28 minutos, quando Hygor apareceu na pequena área para desviar de cabeça e a bola explodiu no travessão. No rebote, outro chute e defesa do goleiro.

Aos 32, o zagueiro Walisson Maia apareceu na grande área e deu uma bicicleta.Matheus Albino deu um tapa na bola e a defesa aliviou quase em cima da linha. Três minutos depois saiu o gol, desta vez, num contra-ataque puxado por Hygor. Ele entrou na área, driblou um zagueiro e chutou em cima do goleiro, que espalmou do lado. A sobra, porém, caiu no pé de Eder que chutou rasteiro para as redes.

Muita vibração do atacante de 37 anos, que iniciou carreira no próprio clube em 2003 e depois brilhou na Itália, passando por seis clubes, entre eles Sampdoria e Internazionale, atuando três temporadas na China antes de voltar ao Brasil para defender o São Paulo, em 2021. Voltou ao Criciúma este ano para encerrar a carreira.

“Esta era minha missão, devolver o Tigre à elite. A missão está cumprida”, comentou o herói do acesso que embora tenha contrato até o final de 2024 pode confirma sua aposentadoria por sofrer com muitas dores nas costas.

No segundo tempo, o Criciúma voltou menos ansioso e soube dosar suas energias diante de um adversário que não ameaçava o gol defendido pelo goleiro Gustavo. O grito de alívio saiu apenas aos 35 minutos, quando Fellipe Mateus fez o segundo gol de falta. Ele bateu de curva, a bola passou por baixo da barreira e ainda quicou na frente de Matheus Albino antes de entrar. Com 2 a 0 no placar a torcida iniciou a festa de acesso, que acabou corada aos 48 minutos com o terceiro gol, marcado por Felipe Vizeu. Ele apareceu sozinho na pequena área para completar o cruzamento que veio do lado esquerdo: 3 a 0. Festa total na cidade de Criciúma, de volta ao circuito do Brasileirão em 2024.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 3 X 0 BOTAFOGO-SP

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho (Cristovam), Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes: Arilson, Barreto e Fellipe Mateus (João Carlos); Eder (Felipe Vizeu), Hygor (Marquinhos Gabriel) e Fabinho (Hélder). Técnico: Claudio Tencati.

BOTAFOGO-SP – Matheus Albino; Ericson (Vidal), Diogo Silva, Marcio Silva e Luis Felipe; Tárik (Carlos Manuel), Guilherme Madruga, Lucas Cardoso e Matuan (William); Osman (Ivonei) e Toró (Edson Carioca). Técnico: José Leão (interino).

GOLS – Eder, aos 35 minutos do primeiro tempo. Fellipe Mateus, aos 35 E Felipe Vizeu, aos 48 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Claudinho e Felipe Vizeu (Criciúma) e Carlos Manuel (Botafogo).

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)





RENDA – R$ 414.600,00

PÚBLICO – 18.673 torcedores

LOCAL – Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

