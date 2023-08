Criciúma vence Londrina, se reabilita e volta ao G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/08/2023 - 18:50 Compartilhe

Depois da derrota no clássico contra o Avaí, por 1 a 0, o Criciúma reagiu rápido e já se reabilitou neste sábado para voltar, pelo menos provisoriamente, ao G-4 – grupo de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no Estádio Heriberto Hulse, o time carvoeiro não teve dificuldades para vencer o Londrina, por 2 a 0. Fabinho e Arilson, um em cada tempo, marcaram os gols.

Com o resultado, o Criciúma foi aos 41 pontos e assumiu a quarta colocação na tabela. O Vila Nova, que tem 38, é o único time que pode tirar o time carvoeiro do G4 caso vença na rodada. Já o Londrina vive uma situação totalmente diferente. Com apenas 19 pontos, está na zona de rebaixamento, na 18.ª colocação.

O duelo começou bastante truncado no meio-campo, mas não demorou para o Criciúma conseguir abrir o placar. Logo aos sete minutos, Marcelo Hermes fez um lançamento longo para Fabinho, que dominou na área e bateu na saída do goleiro Neneca, que nada pode fazer e só viu a bola entrar.

Depois do susto, o Londrina se mandou para o ataque em busca do empate, mas só levou perigo em uma cobrança de escanteio de João Paulo que tentou um gol olímpico. Enquanto isso, o Criciúma se defendeu e se mandava ao ataque em contra-ataques rápidos.

Na volta do intervalo, o Criciúma foi para o ataque e ampliou logo aos dois minutos. Após uma cobrança de escanteio na área, Arilson subiu livre entre os zagueiros e conseguiu testar para o fundo das redes. No lance anterior, a defesa do Londrina tirou um chute de cima da linha de Fellipe Mateus. A partir daí, a intensidade da partida caiu bastante, ainda mais depois da expulsão de Ezequiel, por conta de um pé alto em um lance contra o atacante Eder. Com um homem a mais em campo, o Criciúma administrou o resultado com tranquilidade.

Agora, os dois times voltam a campo na próxima semana para a disputa da 24.ª rodada da Série B. Na quinta-feira (17), o Londrina recebe o Atlético-GO, no Estádio do Café, às 19h. Já no sábado (19), o Criciúma encara o Ituano, fora de casa, no estádio Novelli Júnior, em Itu, às 17h.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 0 LONDRINA

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Rômulo, Arilson (Léo Costa), Fellipe Mateus e Eder (Hygor); Fabinho (Marquinhos Gabriel) e Felipe Vizeu. Técnico: Claudio Tencati.

LONDRINA – Neneca; Ezequiel, Luan Freitas, Rafael Vaz e Marcos Pedro; Rodrigo (Moisés Gaúcho), João Paulo e Higor Leite (Iago Dias); Paulinho Moccelin, Zé Vitor (Everton) e Peu (Fabrício Baiano). Técnico: Eduardo Souza.

GOLS – Fabinho, aos sete minutos do primeiro tempo e Arilson, aos dois do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rômulo e Felipe Vizeu (Criciúma).

CARTÃO VERMELHO – Ezequiel (Londrina).

ÁRBITRO – Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

RENDA – R$ 267.700,00.

PÚBLICO – 13.642 torcedores

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).





