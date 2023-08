Criciúma tenta voltar ao G-4 da Série B e Avaí faz duelo direto com Tombense

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/08/2023 - 5:30 Compartilhe

Para manter sua estratégia de brigar até o final pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma enfrenta o Ituano, neste sábado em Itu (SP), em um dos quatro jogos que serão disputados pela 24ª rodada. Outro destaque fica para o duelo direto contra o rebaixamento entre Avaí e Tombense.

Com 41 pontos, o Criciúma visita o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, às 17h. Os donos da casa vêm de quatro jogos sem derrota – com três empates e uma vitória – e aparecem com 26 pontos, focados em abrir cada vez mais distância da zona de rebaixamento.

Também com o objetivo de continuar na briga pelo G-4, o Juventude que tem 39 pontos, recebe o Sampaio Corrêa, no Estádio Alfredo Jaconi, às 18h. O rival vem de quatro empates seguidos e com 24 pontos, tenta voltar a vencer para não ir parar próximo da zona de rebaixamento.

De olho nesta partida estará Avaí e Tombense, que se enfrentam mais cedo, às 15h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Embalado por três jogos sem derrota, os donos da casa têm 22 pontos e aparecem como primeiro time fora da zona de rebaixamento. O adversário vem logo abaixo, com 20 e está dentro da zona de queda.

ABC e CRB jogam no estádio Frasqueirão, em Natal (RN), às 17h, em momentos diferentes. Vindo de três jogos sem derrota, o time alagoano tem 29 pontos e conseguiu abrir distância da zona de rebaixamento. Já o adversário é lanterna com apenas 14 pontos e soma apenas duas vitórias em 23 jogos disputados.

A rodada será encerrada no domingo com a realização de mais duas partidas envolvendo clubes paulistas: Novorizontino x Chapecoense, às 15h45, e Ceará x Ponte Preta, às 18h.

Confira os jogos da 24ª rodada da Série B:

Sábado

15h30

Avaí x Tombense

17h

Ituano x Criciúma

ABC x CRB

18h

Juventude x Sampaio Corrêa

Domingo

15h45





Novorizontino x Chapecoense

18h

Ceará x Ponte Preta

