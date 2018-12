Criciúma surpreende e anuncia Maicon, ex-seleção, e Bruno Grassi, do Grêmio

O Criciúma surpreendeu na noite desta sexta-feira ao anunciar a contratação do lateral-direito Maicon, jogador com passagens marcantes pela Internazionale e seleção brasileira. Além dele, o presidente Jaime Dal Farra também confirmou o acerto com o goleiro Bruno Grassi, do Grêmio.

Maicon tem 37 anos e não joga profissionalmente desde 2017, quando deixou o Avaí. Na ocasião, participou de nove jogos e fez um gol, com atuações contestadas pelos torcedores. Ele retorna ao Criciúma com o objetivo de encerrar a carreira no clube que o revelou para o futebol, em 2000.

Além do Criciúma, Maicon defendeu Cruzeiro, Monaco (França), Internazionale, Manchester City (Inglaterra) e Roma (Itália), além do Avaí. Com a seleção brasileira disputou as Copas do Mundo de 2010 e 2014, fora o bicampeonato da Copa América e da Copa das Confederações.

O goleiro Bruno Grassi também foi confirmado como reforço. Ele substituirá Belliato, que acabou retornando ao Tubarão-SC e brigará por posição de titular com Luiz. Com 31 anos, disputou apenas seis partidas com a camisa gremista em 2018.

Bruno Grassi é cria do Internacional e passou por clubes como Marítimo (Portugal), Passo Fundo-RS, Mogi Mirim-SP e Ypiranga-RS, além do Cruzeiro-RS, onde se destacou.

Com isso, o Criciúma chega a quatro reforços para 2019. Antes, o time catarinense anunciou o meia Daniel Costa, ex-CSA, e o atacante Reis, ex-Vila Nova.