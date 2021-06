Criciúma supera o América-MG nos pênaltis e avança às oitavas de final da Copa do Brasil

América-MG e Criciúma empataram novamente no duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Mas, desta vez teve gols, com um 2 a 2 movimentado, com Eduardo e Marcel marcando para o Tigre de Santa Catarina, com Ademir anotando os gols americanos.

Com a nova igualdade a vaga foi decidida nos pênaltis e deu Criciúma por 3 x 2 na disputa por pênaltis. O time catarinense volta às oitavas de final da Copa do Brasil e aguarda o sorteio para saber quem será o seu rival. Já o Coelho, semifinalista em 2020, parou pelo meio do caminho após dois jogos irregulares.

A equipe de Lisca conseguiu voltar a marcar gols depois de cinco jogos, mas, o time ainda oscila muito na partida, não conseguindo se impor, mesmo sendo uma equipe de Série A, contra uma da Série C.

Tigre abre o placar e pressiona o América-MG

A equipe catarinense teve um início de jogo mais impetuoso, buscando o gol e acuando o Coelho. A iniciativa mais ousada foi recompensada com Eduardo, que tirou o zero do placar e colocava pressão nos mineiros.

E MAIS:

Aleluia, o América fez gol!

Após cinco jogos, o Coelho balançou as redes adversárias. Ademir recebeu passe dentro da área e deixou tudo igual, recolocando o time americano no jogo e acabando com a má fase de ficar tanto tempo sem marcar.

Vacilo na defesa, Criciúma na frente

Uma confusão após uma cobrança de escanteio gerou um bate-rebate, que teve até toque de mão não marcado pela arbitragem, e Marcel colocou a bola para o fundo do gol de Cavichioli.

“Fumacinha” marca mais uma vez para o Coelho

Apesar de ter mais time, o América-MG não estava finalizando muito a gol. Mas, contou com Ademir, o Fumacinha, que estava em grande noite. O atacante deixou tudo igual e outra vez colocou o Coelho na partida para tentar a virada.

Nos pênaltis deu…Criciúma

O goleiro Gustavo foi o nome da disputa, com três defesas em cinco cobranças americanas. O Tigre vai embolsar R$ 2,7 milhões e volta às oitavas de final da Copa do Brasil.

Próximo jogo do América-MG

O Coelho joga no domingo, 13 de junho,às 16h, no Maracanã, contra o Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

CRICIÚMA 2 (3) x 2 (2) AMÉRICA-MG

Data:9 de junho de 2021

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Sidmar dos Santos Meurer (ambos do PR)

Cartões amarelos: Hélder(CRI), Uiliam Barros (CRI), Gustavo (CRI), Ramon(AME)

Cartões vermelhos:-

Gols: Eduardo, aos 28’-1º(1-0), Ademir, aos 41’-1ºT(1-1), Marcel, aos 5’-2ºT(2-1), Ademir, aos 27’-2ºT(2-2)

CRICIÚMA (Técnico: Paulo Baier)

​

Gustavo; Claudinho (Moacir, aos 17’-2ºT), Rodrigo, Marcel Scalese e Helder; Dudu Vieira, Eduardo (João Carlos, aos 38’-2ºT), Arilson e Dudu (Jessé, aos 38’-2ºT); Uiliam Barros (PH, aos 17’-2ºT) e Hygor(Gabriel Henrique, aos 29’-2ºT).

AMÉRICA-MG (Técnico: Lisca)

​

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira (Geovane, aos 45’-2ºT), Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo (Ramon, aos 17’-2ºT),; Gustavo (Leandro Carvalho, aos 37’-2ºT), Juninho, Alê; Ademir (Yan Sasse, aos 45’-2ºT), Bruno Nazário e Ribamar (Rodolfo, aos 37’-2ºT)

E MAIS:

E MAIS:

Veja também