Criciúma supera Guarani em casa e vence a primeira na Série B

O Criciúma conquistou enfim a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Na abertura da quinta rodada, a equipe comandada pelo técnico Gilson Kleina bateu o Guarani por 1 a 0, no estádio Heriberto Hülse, no sul de Santa Catarina, com um golaço de Léo Gamalho.

Com o resultado, os dois times seguem na metade inferior da tabela, com cinco pontos, uma vitória, três gols marcados e cinco sofridos. O próximo critério de desempate é o confronto direto, portanto o Criciúma fica em 14º, já que venceu a partida dessa terça-feira.

O Criciúma começou com tudo e já abriu o placar aos dez minutos de jogo, em lindo lance de Léo Gamalho. O centroavante recebeu na entrada da área e soltou uma bomba no ângulo, marcando um golaço.

O Guarani tentou responder ainda no primeiro tempo, apostando principalmente nas bolas alçadas para a área, mas não criava grandes lances de gol. Nos contragolpes, o time da casa ainda era mais perigoso, aproveitando principalmente a velocidade de Vinícius e Eduardo.

Apesar do bom primeiro tempo, o Criciúma se complicou logo no primeiro lance da etapa final. O zagueiro Derlan, que já tinha cartão amarelo, deu entrada dura em Deivid e foi expulso pelo árbitro piauiense Antônio Dib Moraes de Sousa.

Mesmo com um jogador a mais em campo, o Guarani não conseguiu pressionar e seguia cometendo muitos erros quando tinha a posse de bola. Para complicar ainda mais a vida da equipe paulista, Mateusinho também foi expulso, já aos 41 minutos, por atingir o rosto de Andrew.

Sem mais tempo para reagir, o Guarani conheceu a segunda derrota na atual edição da Série B e segue perigosamente próximo das últimas colocações.

O Guarani volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, quando recebe o Brasil de Pelotas, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela sexta rodada da Série B. No sábado, dia 1º de junho, o Criciúma enfrenta o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 1 x 0 GUARANI

CRICIÚMA – Paulo Gianezini; Maicon (Léo Santos), Derlan e Sandro; Marcos Vinícius (Liel), Adilson Goiano, Wesley, Eduardo e Marlon; Vinícius (Andrew) e Léo Gamalho. Técnico: Gilson Kleina.

GUARANI – Giovanni; Léo Príncipe, Ferreira, Xandão e Diego Giaretta; Ricardinho, Devid (Rondinelly) (Felipe Amorim) e Arthur; Deivid Souza (Mateusinho), Diego Cardoso e Eder Luis. Técnico: Vinícius Eutrópio.

GOL – Léo Gamalho, aos 10 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Paulo Gianezini, Derlan, Vinícius e Léo Gamalho (Criciúma); Arthur e Mateusinho (Guarani).

CARTÕES VERMELHOS – Derlan (Criciúma); Mateusinho (Guarani).

ÁRBITRO – Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

RENDA – R$ 52.155,00.

PÚBLICO – 3.022 pagantes.

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).