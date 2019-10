Criciúma só empata em casa e segue na zona de rebaixamento da Série B

Criciúma e Brasil de Pelotas fizeram um jogo movimentado e de quatro gols, mas o empate por 2 a 2, na noite desta terça-feira, no estádio Heriberto Hülse, pela 27ª rodada, pouca coisa ajudou os rivais sulistas na Série B do Campeonato Brasileiro.

O Criciúma até chegou a três jogos sem derrota, mas segue na zona de rebaixamento, no 18º lugar com 28 pontos, um a menos do que o primeiro adversário fora da zona do descenso. O Brasil, que também não perde há três duelos, tem 34 pontos na 12ª colocação.

Criciúma e Brasil fizeram um movimentado primeiro tempo. Logo aos 7 minutos, o Criciúma abriu o placar com Vinícius que desviou de cabeça falta batida por Daniel Costa. Cinco minutos depois, o Brasil respondeu com direito a empate. Thales cabeceou contra o próprio gol e deixou tudo igual.

Os gaúchos viraram aos 35 minutos. Washington recebeu cruzamento de Diogo Oliveira e fez de cabeça. No último lance da primeira etapa, Léo Gamalho quase empatou, mas o goleiro do Brasil fez milagre.

No segundo tempo, o Criciúma foi em busca do empate. Aos 21 minutos, Rodrigo Alves fez pênalti em Andrew. Na cobrança, Daniel Costa deslocou o goleiro do Brasil e empatou a partida. Andrew, aos 48 minutos, cabeceou à queima-roupa, mas Marcão fez defesa incrível com os pés. O Brasil travou o jogo, chegou a perder Ricardo Luz, expulso, mas conseguiu segurar o empate.

O Criciúma voltará a campo no sábado, às 16h30, quando visitará o Coritiba no estádio Couto Pereira pela 28ª rodada. Na sexta-feira, o Brasil receberá o Botafogo, às 19h15, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS).

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 2 X 2 BRASIL DE PELOTAS

CRICIÚMA – Luiz; Carlos Eduardo (Andrew), Sandro, Thales e Marlon; Eduardo (Reinaldo), Foguinho, Wesley e Daniel Costa (Joel Reis); Vinícius e Léo Gamalho. Técnico: Roberto Cavalo.

BRASIL DE PELOTAS – Marcão; Ricardo Luz, Leandro Camilo (Heverton), Bruno Aguiar e Willian Formiga; Leandro Leite, Washington e Diogo Oliveira (Pereira); Juba, Guilherme Queiroz e Rodrigo Alves (Ari Moura). Técnico: Bolívar.

GOLS Vinícius aos 7 minutos, Thales (contra) aos 12 minutos e Washington aos 35 minutos do primeiro tempo. Daniel Costa (pênalti), aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).

CARTÕES AMARELOS – Carlos Eduardo e Andrew (Criciúma); Leandro Camilo, Leandro Leite, Juba e Heverton (Brasil).

CARTÃO VERMELHO – Ricardo Luz (Brasil).

RENDA – R$ 110.640,00.

PÚBLICO – 7.229 pagantes.

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).