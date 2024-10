Criciúma se torna clube com mais sócios-torcedores presentes em seu estádio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/10/2024 - 14:46 Para compartilhar:

Em bom momento no Brasileirão, o Criciúma se tornou o clube da Série A que mais coloca sócios-torcedores em seu estádio durante as partidas da temporada. De acordo com a CBF, o time catarinense alcançou a marca de 88,3% do total no Heriberto Hülse. O Criciúma é seguido por Vitória (81,8%), Athletico-PR (78,6%), Corinthians (67,4%) e Bahia (64%).

Neste ano, o Criciúma chegou à marca de 18 mil sócios e viu um aumento superior a 400% desde o ano em que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro, em 2020. Naquela ocasião, ainda durante a pandemia, o clube contava com apenas 3.715 associados. Já em 2022, com o acesso à Série B, o número chegou a 9.385 torcedores.

O crescimento coincide com o retorno do Criciúma à primeira divisão, que o clube não disputava há 10 anos. Mesmo com uma das menores folhas salariais do Brasileirão, com estimados R$ 4 milhões mensais, o time catarinense vem fazendo sólida campanha no campeonato, com 36 pontos, na 11ª colocação da tabela.

“A receita originada pelo programa de sócios é um ativo muito valioso para o clube. Quando há essa união com a torcida e associados, os valores costumam até ultrapassar patrocínios de camisa. Não à toa, é comum ver divulgação dos programas de sócio dos clubes estampando marcas em seus uniformes. Estar na primeira divisão, com jogos de maior apelo, certamente é um outro fator que contribui pro sucesso dessa relação”, analisa Jorge Duarte, gerente de marketing e esportes da Somos Young, empresa atende os programas de sócios-torcedores de clubes.

“Além de o Criciúma ter voltado à Série A depois de um tempo e isso ser uma demanda reprimida por parte da torcida, existe a questão de termos públicos, jogos e engajamentos maiores por parte de todos os envolvidos. Então, só há aspectos positivos nessa causa. Fica o recado para o mercado de que sempre devemos ouvir nosso público, para poder sentir o termômetro da relação entre o programa de sócios e a presença no estádio, com seus respectivos benefícios e vantagens”, complementa Duarte.

Um dos projetos colocados em prática pelo clube nos duelos em casa pelo Brasileirão une o apoio dos torcedores junto à sustentabilidade: é o Recicla Junto, iniciativa que realiza o recolhimento do lixo produzido nas arquibancadas e arredores do Heriberto Hülse, e posteriormente o destina ao processo de reciclagem. Neste ano, somente em partidas pelo Brasileirão, a Recicla Junto já recolheu mais de 10 toneladas de resíduos. Já no total, são mais de 400 toneladas arrecadadas neste período.

“A torcida carvoeira é apaixonada e muito engajada com o clube. O Criciúma está na série A e a torcida faz bonito no Heriberto Hülse, com os sócios comparecendo em peso para apoiar o tigre. E nós, que estamos com o Recicla Junto presente no estádio desde 2019, acompanhamos de perto a festa da torcida. E além de comprometida com o clube, a torcida tem feito a sua parte na sustentabilidade, participando do recolhimento dos resíduos em todas as partidas desse ano”, destaca Augusto Freitas, idealizador do Recicla Junto.

Em maio, uma ação especial passou a ser realizada pelo clube catarinense: sacos plásticos passaram a ser distribuídos nos portões de entrada do estádio para estimular a participação dos torcedores no processo. Desde então, mais de dez toneladas de lixo recolhidas em partidas da equipe já foram recicladas.

“Estamos muito contentes em ver a mobilização dos torcedores em nossa casa. Esse esforço em conjunto mostra nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável do planeta e ainda ajuda a transformar o Heriberto Hülse em um símbolo da causa”, afirma Vilmar Guedes, presidente do Criciúma.