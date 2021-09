Criciúma se classifica e Paraná e Santa Cruz estão rebaixados à Série D

A penúltima rodada classificatória do Campeonato Brasileiro da Série C teve definições importantes no Grupo B. O Criciúma confirmou a quarta vaga à próxima fase, enquanto o Paraná, pela primeira vez na história, foi rebaixado para a Série D. No Grupo A, o Paysandu dormiu na liderança e o Santa Cruz, mesmo sem jogar, também caiu.

Para confirmar sua vaga, o Criciúma, em casa, fez 3 a 0 em cima do Mirassol, já eliminado. Com isso, atingiu os 30 pontos e não pode mais ser alcançado por ninguém. Os outros três classificados já estavam definidos: Novorizontino, Ituano e Ypiranga. Os últimos jogos, porém, vão definir as posições finais e que refletem na formação de grupos da segunda fase.

O Paraná foi rebaixado logo pela manhã, quando o São José venceu o Oeste, por 1 a 0, na Arena Barueri, e chegou aos 22 pontos. Com 13 pontos, o Paraná já não teria mais condições matemáticas de ser livrar da queda ao lado do Oeste, lanterna com sete pontos. À noite, em Novo Horizonte (SP), o Paraná perdeu por 1 a 0 para o líder Novorizontino, com 36 pontos.

Em Ribeirão Preto (SP), o Figueirense bateu o Botafogo por 2 a 1, chegou aos 26 pontos, garantindo a quinta posição, sem chances de classificação. O Botafogo tem 21, em sétimo, e o Mirassol tem 19 em oitavo.

No Grupo A, o Paysandu assumiu a liderança isolada ao vencer por 3 a 2 o Altos, no Piauí. O time paraense lidera com 27 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Manaus, com 25, e que domingo recebe o Ferroviário-CE.

No Ceará, Floresta-CE e Volta Redonda empataram por 1 a 1, com o time cearense ainda ameaçado, com 18 pontos, em oitavo, e o time fluminense ainda fora do G4 zona de classificação com 23 pontos, em quinto lugar. Este resultado confirmou a queda anunciada de outro clube tradicional, o Santa Cruz. Lanterna com 11 pontos só pode chegar, no máximo aos 17 pontos, mas dentro da zona de descenso.

A rodada será fechada no domingo com quatro jogos. Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D.

CONFIRA OS JOGOS DA 17.ª RODADA:

Oeste-SP 0 x 1 São José-RS

Botafogo-SP 1 x 2 Figueirense-SC

Criciúma-SC 3 x 0 Mirassol-SP

Novorizontino-SP 1 x 0 Paraná-PR

Floresta-CE 1 x 1 Volta Redonda-RJ







Altos-PI 2 x 3 Paysandu-PA

DOMINGO

11h

Ypiranga-RS x Ituano-SP

16h

Manaus-AM x Ferroviário-CE

18h

Tombense-MG x Santa Cruz

20h

Botafogo-PB x Jacuipense-BA

