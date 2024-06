Criciúma sai atrás, mas faz bom segundo tempo e busca empate com o Internacional

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2024 - 20:49 Para compartilhar:

Após usar o Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), como uma de suas casas após as fortes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o Internacional finalmente foi ao estádio catarinense na condição de visitante neste domingo. E acabou ficando no empate por 1 a 1 com a equipe da casa, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, os visitantes foram a 18 pontos e estão no 10º lugar. Entretanto, os colorados fizeram apenas 11 jogos, justamente por conta dos temporais gaúchos. Assim, os comandados de Eduardo Coudet ficaram mais distantes da liderança, atualmente com o Flamengo, que soma 27 pontos.

Curiosamente, os donos da casa também entraram em campo 11 vezes – devem o jogo da 3ª rodada, contra o Fortaleza, adiado por conta da participação tricolor na Copa do Nordeste, e o da 5ª rodada, contra o Grêmio, adiado por causa das chuvas em Porto Alegre (RS). Em meio a esse cenário, o Criciúma está na 13ª colocação, com 13 pontos, pouco acima da faixa de descenso.

Neste domingo, a primeira boa chegada da partida foi do time da casa. Aos 15 minutos, Newton arriscou de fora da área. Bem colocado no lance, o goleiro Fabrício conseguiu a defesa para tirar o perigo.

Os colorados responderam na sequência, aos 17. Após escanteio curto e boa jogada pela esquerda, Wanderson foi à linha de fundo e fez cruzamento para Bruno Henrique pega de primeira pelo alto. A bola não foi tão no canto, o que possibilitou que o goleiro Gustavo conseguisse encaixar.

Aos 31, o Internacional chegou mais uma vez, agora com Alan Patrick. Aos trancos e barrancos, o meia conseguiu limpar a marcação e achar espaço para finalizar rasteiro. Gustavo fez a defesa. Allano voltou a levar perigo pelo lado mandante aos 34.

Após perder a passada no contra-ataque, o meia conseguiu girar na entrada área, passou por Thiago Maia e finalizou por cima do travessão, com bastante perigo. Quando parecia que as equipes desceriam aos vestiários empatando sem gols, o Inter abriu o placar.

Thiago Maia acionou Lucca Drummond pelo lado direito. O jovem colorado foi à linha de fundo e cruzou rasteirinho, pegando a zaga adversária de lado, mal posicionada. Bruno Henrique vinha de trás e chegou chapando, rasteiro, para marcar para os visitantes.

Os donos da casa foram superiores e criaram as principais oportunidades da etapa final. Aos 9 minutos, Fellipe Mateus arriscou de fora da área, a bola desviou no meio de caminho e exigiu boa defesa de Fabrício.

Aos 18, foi a vez de Marcelo Hermes assustar os colorados. Claudinho fez cruzamento da direita, e a cabeçada do meio-campista saiu tirando tinta da trave direita. Aos 26, Eder girou dentro da área, e Fabrício foi buscar, na gaveta.

De tanto pressionar, os mandantes conseguiram empatar aos 33. Após jogada pela direita, Bolasie cruzou para trás, Arthur Caíke não conseguiu finalizar, mas acabou desviando na bola. Claudinho vinha fechando do outro lado e bateu sem chances de defesa, pelo alto.

As equipes voltam a campo no meio de semana para a realização da 14ª rodada. O Criciúma recebe o Cruzeiro, às 20h de quarta-feira, no Heriberto Hulse. O Internacional visita o Fluminense, às 20h de quinta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 1 X 1 INTERNACIONAL

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco (Eder); Barreto, Newton (Fellipe Mateus), Allano (Bolasie), Marcelo Hermes e Matheusinho (Higor Meritão); Arthur Caíke (João Carlos). Técnico: Cláudio Tencati.

INTERNACIONAL – Fabrício; Igor Gomes, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia (Aránguiz), Rômulo, Bruno Henrique (Gustavo Prado) e Alan Patrick; Lucca Drummond (Hyoran) e Wanderson. Técnico: Eduardo Coudet.

GOLS – Bruno Henrique, aos 39 minutos do primeiro tempo. Claudinho, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Marcelo Hermes e Eder (Criciúma); Wanderson, Renê e Igor Gomes (Internacional).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA – R$ 696.180,00.

PÚBLICO – 15.859 torcedores.

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).