Criciúma reclama de lance decisivo para o Flamengo, mas regra confirma acerto do árbitro

Estadão Conteúdo 20/07/2024 - 21:04

O lance que ocasionou o segundo pênalti para o Flamengo no Mané Garrincha, em Brasília, neste sábado, gerou muitos protestos dos jogadores do Criciúma e do técnico Cláudio Tencati dentro de campo. A segunda bola atirada no gramado pela torcida carioca acabou chutada por Barreto na outra, que estava em jogo, dentro da área, e o árbitro anotou pênalti. Apesar da intensa reclamação, o árbitro acertou, segundo o regulamento.

Maguielson Lima Barbosa mostrou enorme convicção ao anotar o pênalti no lance e foi rodeado pelos revoltados jogadores do Criciúma. Alguns pareciam desconhecer a regra da penalidade, enquanto outros cobravam que o jogo tivesse sido paralisado com a segunda bola atirada em campo. Houve acerto nas duas decisões, contudo, havia a possibilidade do uso do bom sendo do árbitro quando a bola caiu no campo.

A regra traz um artigo que fala sobre “se uma bola adicional, outro objeto ou um animal entrar em campo durante o jogo.” A explicação é clara. “Neste caso, o árbitro deve: paralisar o jogo (e reiniciá-lo com uma bola ao chão) somente se houver interferência no jogo – a menos que a bola estiver entrando na meta e a interferência não impedir um jogador defensor de tocar na bola; neste caso, o gol deverá ser validado se a bola entrar na meta, ainda que tenha havido contato com ela, exceto se a interferência for de um integrante da equipe atacante”.

Há um complemento no qual o Criciúma se achou injustiçado. “Permitir que o jogo continue se não houver interferência, e ordenar a retirada do objeto e/ou do animal na primeira oportunidade.” Os catarinenses acham que a segunda bola atrapalhou.

Outra parte da regra explica como deve ser anotada as faltas neste caso. “É falta direta quando: arremessar um objeto na direção da bola, de um adversário ou de um membro da equipe de arbitragem, ou tocar na bola com um objeto”, diz.