Criciúma pode assumir liderança em dia com Guarani e Ponte Preta em campo pela Série B

Com Vila Nova e Sport jogando entre domingo e segunda-feira, o Criciúma tem a chance de assumir a liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, no confronto com o lanterna ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal (RN). No total, quatro jogos da 16ª rodada serão realizados durante o dia.

O Criciúma não perde há quatro jogos e inicia a rodada no G-4, zona de acesso, com 30 pontos. Com isso, depende apenas de si para assumir a primeira posição. Na última rodada, venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, em São Luís (MA).

O adversário, o ABC, vem de vitória sobre o Avaí por 2 a 0, em Florianópolis (SC), mas ainda é o lanterna, com apenas dez pontos. A vitória é obrigação para continuar reagindo no torneio.

No sábado, três paulistas estarão em campo. Vindo de duas vitórias consecutivas (Ituano e Novorizontino por 1 a 0), a Ponte Preta desafia a crise do Avaí, que acabara de demitir o técnico Gustavo Morínigo. O time campineiro tem 18 pontos, contra 11 do rival, na vice-lanterna.

O Guarani busca a reabilitação, após derrota para o Botafogo-SP, por 1 a 0, diante do Londrina, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O time bugrino tem 22 pontos e sonha com o acesso. Com 11, a equipe paranaense aparece na zona de rebaixamento.

O Ituano, motivado com a vitória sobre o Mirassol por 1 a 0, enfrenta o Juventude, que vem de uma boa sequência que o deixou perto do G-4. O time paulista tem 18 pontos, contra 24 dos gaúchos. No domingo, mais dois jogos. A Chapecoense enfrenta o CRB, enquanto o Sport duela com o Mirassol.

CONFIRA OS JOGOS DA 16ª RODADA DA SÉRIE B:

SÁBADO

11h

Guarani x Londrina

15h30

ABC x Criciúma

17h

Avaí x Ponte Preta

Ituano x Juventude

18h

Tombense x Sampaio Corrêa





DOMINGO

15h30

Chapecoense x CRB

18h

Sport x Mirassol

SEGUNDA-FEIRA

20h

Vila Nova x Vitória

