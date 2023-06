Criciúma mantém embalo, faz 2 a 1 no CRB e dorme entre os quatro melhores da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 21:25 Compartilhe

O Criciúma fez jus ao fator casa para embalar o terceiro jogo sem derrota e entrar, pelo menos provisoriamente, no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, em um dos jogos que abriram a 14ª rodada, o time recebeu e venceu o CRB, pelo placar de 2 a 1, no Estádio Heriberto Hulse. Os gols da partida foram marcados por Felipe Vizeu e Fabinho para os mandantes, enquanto Anselmo Ramon descontou já no fim.

Com o resultado, o Criciúma foi aos 27 pontos e assumiu a quarta colocação na tabela, abrindo dois de distância de Vitória e Mirassol, ambos com 25, mas que ainda jogam na rodada. Do outro lado, o CRB viu sua série invicta de quatro jogos, chegar ao fim e permaneceu estacionado em 14º, com 15 pontos. Apesar disso, não corre riscos de acabar na zona de rebaixamento até o final da rodada.

Em casa, o Criciúma dominou todo o primeiro tempo, mas quem levou perigo primeiro foi o CRB. Aos oito minutos, Renato cruzou na área e Rômulo chegou cabeceando firme, mas a bola explodiu na trave antes de sair. A resposta do time carvoeiro veio três minutos depois, em forma de gol. Aos 11, após um contra-ataque rápido, Felipe Vizeu recebeu na área e bateu forte, no alto, sem chances para o goleiro adversário.

A partir daí, o Criciúma seguiu em cima e ampliou a vantagem aos 32 minutos. Fabinho foi lançado, invadiu a área e bateu por cobertura, na saída do goleiro Diogo Silva, marcando um golaço. Nos minutos finais, o CRB até tentou, mas o duelo foi para o intervalo com a vitória parcial dos donos da casa por 2 a 0.

Na volta do segundo tempo, o CRB equilibrou a partida e assustou logo aos quatro minutos. João Paulo arriscou um chute forte de fora da área e obrigou Alisson a se esticar inteiro para salvar uma bola que tinha destino certo: o ângulo. Enquanto isso, o Criciúma respondeu em contra-ataques com Marcelo Hermes e Lohan.

Mas, apesar das tentativas de ambos os lados, a bola só voltou a balançar as redes no final da partida, aos 43 minutos, com o CRB descontando. Renato fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área. Anselmo Ramon se antecipou e tocou no cantinho, sem chances para Alisson.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado para a disputa da 15ª rodada. Logo às 17h, o Criciúma visita o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão. Mais tarde, às 18h15, o CRB recebe o Londrina, no Estádio Rei Pelé.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 1 CRB

CRICIÚMA – Alisson; Claudinho (Jonathan), Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Rômulo (Léo Costa), Miqueias (Crystopher), Ítalo e Fellipe Mateus; Fabinho (Welinton Torrão) e Felipe Vizeu (Lohan). Técnico – Claudio Tencati.

CRB – Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão (Saímon), Anderson Conceição e Guilherme Romão; Falcão (Auremir), Lucas Lima, Juninho Valoura (Anselmo Ramon), João Paulo (Rafael Longuine) e Renato; Rômulo (Hyuri). Técnico – Daniel Paulista.

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

GOLS – Felipe Vizeu, aos 11, e Fabinho, aos 32 minutos do primeiro tempo; Anselmo Ramon, aos 43 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Lohan (Criciúma) e Fábio Alemão e João Paulo (CRB).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

