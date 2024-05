Criciúma envia 220 toneladas de doações para o Rio Grande do Sul

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 17:40 Para compartilhar:

O Criciúma confirmou o envio de ajuda humanitária para o Rio Grande do Sul. Na madrugada desta quarta-feira, cinco carretas e três caminhões carregados de mantimentos foram enviados ao estado gaúcho.

A carga totaliza 220 toneladas e inclui água mineral, materiais de limpeza, produtos de higiene pessoal, fraldas, rações, cestas básicas, alimentos não perecíveis, cobertores, colchões, vestuário adulto e infantil, além de sapatos.

O Criciúma contou com ajuda de empresas parceiras para fazer o transporte gratuitamente, que terá acompanhamento da Polícia Civil, Polícia Federal, Defesa Civil e do próprio clube catarinense. As doações serão entregues nas cidades de Lajeado, Estrela, Gravataí e municípios vizinhos.

“Agradecemos a todos os envolvidos que estiveram presentes ajudando seja com doações ou como voluntários, durante estes dias de ação. Quero destacar a importância da solidariedade, sendo um gesto de amor ao próximo que demonstra a união e a força que temos quando nos unimos para ajudar quem precisa”, disse Valter Minotto, vice-presidente financeiro do Criciúma.

Desde a última quinta-feira, o Criciúma vem recebendo doações e voluntários para ajudar em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Na terça-feira, jogadores e comissão técnica ajudaram na organização. A campanha de arrecadação continua até nesta sexta-feira.

No Brasileirão, o Criciúma teve o jogo contra o Grêmio, pela quinta rodada, adiado. A partida da sexta rodada, contra o Cuiabá, também foi adiada devido à participação do adversário na Copa Verde. O próximo jogo será diante do Palmeiras, no domingo (19), às 11h, no Heriberto Hulse, pela sétima rodada.