Criciúma empata com o Guarani e perde chance de dormir líder da Série B

O Criciúma perdeu a chance de assumir momentaneamente a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o time catarinense ficou no empate por 1 a 1 com o Guarani, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Bruninho, para os paulistas, e Fabinho, para os catarinenses, foram os autores dos gols do duelo que abriu a 17.ª rodada.

Com o resultado, o Criciúma chegou a 34 pontos, empatado com o Vila Nova-GO, porém, os goianos levam vantagem no saldo de gols: 16 a 11. Já o Guarani perdeu a chance de encostar no G-4, zona de acesso, ocupando a sétima posição, com 26 pontos.

Querendo dormir líder, o Criciúma começou a partida com as linhas altas, na intenção de pressionar o Guarani, mas acabou sendo surpreendido, com sete minutos. Bruno José viu a desorganização defensiva catarinense e fez o passe para Bruninho livre no meio. O atacante teve calma, porque recebeu a bola, deu um corte seco em Claudinho – deixando o zagueiro no chão – e mandou para as redes.

O gol cedo não mudou as estratégias das equipes em campo. O Criciúma continuou marcando a saída de bola e com variedade na hora de atacar. Os donos da casa alternavam em lances de linhas de fundo, chutes da entrada da área e infiltrações pelo meio. O Guarani também não se acomodou com o resultado. O time paulista sabia tirar proveito dos espaços na hora do contra-ataque e em bolas paradas. Mesmo movimentado e com as duas equipes querendo jogo, o placar não foi mais alterado na primeira etapa.

O Criciúma voltou com ritmo acelerado para a segunda etapa. Fabinho na primeira chance parou no goleiro Álvaro, de 19 anos, que substituiu Pegorari, que saiu machucado. Na segunda tentativa do atacante a bola carimbou a trave. Já na terceira, Fabinho enfim balançou as redes. O atacante recebeu na direita e bateu entre o goleiro e a trave para empatar a partida aos 11 minutos. O gol acendeu o time e a torcida, que seguiu com o bloco alto, não deixando o Guarani sair jogando.

Na reta final, o Criciúma fez uma blitz na frente do gol adversário. Com chutes da entrada da área, os donos da casa assustaram e, quando acertava o alvo, o goleiro Álvaro mostrou reflexo e elasticidade para evitar a virada. O Guarani até tentou nos surpreender nos acréscimos, mas na melhor chance parou em Alisson. Apesar da pressão, o Criciúma não conseguiu traduzir o volume criado em gols e perdeu a chance de voltar à liderança da competição.

Na abertura da 18.ª rodada, o Criciúma visita o Botafogo-SP, na segunda-feira, às 20h, no interior de São Paulo. Já o Guarani atua somente na quarta-feira, quando encara o ABC, às 21h30, no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 1 GUARANI

CRICIÚMA – Alisson; Claudinho (Cristovam), Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Arilson (Tiago Marques), Miqueias (Rômulo), Felipe Mateus e Ítalo (Marquinho Gabriel); Fabinho (João Carlos) e Felipe Vizeu. Técnico: Cláudio Tencati.

GUARANI – Pegorari (Álvaro); Diogo Mateus, Wálber, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno (Lucas Araújo), Bruno José (Lucas Silva) e Bruninho (Isaque); Derek e João Victor (Wenderson). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS – Bruninho, aos sete minutos do primeiro tempo. Fabinho, aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

CARTÕES AMARELOS – Miqueias (Criciúma); Bruno José, Álvaro, Matheus Barbosa e João Victor (Guarani).

RENDA – R$ 252.260,00.

PÚBLICO – 12.873 total.

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).





