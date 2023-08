Criciúma e Vila Nova jogam em casa de olho no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/08/2023 - 7:30 Compartilhe

Na briga por vagas do G-4 – zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro, Criciúma e Vila Nova-GO jogam em casa pela 23ª rodada. Outros dois jogos estão programados para este sábado, três no domingo e um na segunda-feira.

Às 15h30, o Criciúma recebe o Londrina, no Estádio Heriberto Hulse, tentando voltar a vencer após a derrota por 1 a 0 no clássico contra o Avaí. Atualmente, o time carvoeiro é quinto colocado com 38 pontos. O rival vive uma situação diferente e está na zona de rebaixamento com 19 pontos.

Empatado com o Criciúma em pontos, mas levando a melhor nos critérios de desempate (13 a 11 no saldo de gols), o Vila Nova recebe o Avaí, no estádio do OBA, em Goiânia (GO), às 18h. Embalado pela vitória em cima do Juventude, por 2 a 0, o time goiano tenta se manter no G-4. O adversário, que tem 21 pontos, busca a segunda vitória seguida para continuar fora da zona de rebaixamento.

Outro destaque ficará para o duelo paulista entre Botafogo-SP e Ponte Preta que se enfrentam no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 17h. Enquanto os donos da casa tentam voltar a vencer após três jogos de jejum e somam 32 pontos, o time campineiro tem 26 e tenta a segunda vitória seguida para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento.

No mesmo horário, Sampaio Corrêa e CRB fazem um duelo de meio de tabela no estádio Castelão, em São Luís. O time alagoano é 12º colocado com 28 pontos, enquanto o rival vem logo abaixo em 15º com 23, mas não vence há cinco jogos.

A 23ª rodada segue nos próximos dias. Destaque para o Guarani, que receberá o Juventude para tentar voltar a vencer após dois empates para continuar na briga pelo G-4.

Confira os jogos da 23ª rodada da Série B:

Sábado

15h30

Criciúma x Londrina

17h

Botafogo-SP x Ponte Preta

Sampaio Corrêa x CRB

18h

Vila Nova x Avaí

Domingo

11h





Chapecoense x Atlético-GO

15h45

Guarani x Juventude

18h

Vitória x Ceará

Segunda-feira

20h

ABC x Ituano

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias