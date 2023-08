Criciúma e Vila Nova-GO fazem duelo direto pelo G-4 da Série B na abertura da 25ª rodada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2023 - 7:30 Compartilhe

Criciúma e Vila Nova-GO fazem um duelo direto pelo G-4 – zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira, com dois jogos abrindo a 25ª rodada. No outro duelo, Mirassol e Juventude tentam manter vivo o sonho de chegar perto dos primeiros colocados.

O confronto direto acontece a partir das 21h30, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. Os times estão colados na tabela, mas chegam em momentos diferentes. Vindo de três jogos sem derrota e embalado pela vitória por 2 a 0 em cima do Mirassol, o Vila Nova aparece na quarta colocação com 42 pontos, sendo o primeiro time dentro do G-4. Acima dele estão Novorizontino (42), Sport (45) e Vitória (47).

O Criciúma vem logo na sequência, em quinto, com 41. Mas, nas últimas três rodadas perdeu duas vezes. A última neste final de semana para o Ituano, fora de casa, por 3 a 0, que resultou na sua saída do bloco de elite.

Antes disso, às 19h, o Juventude também entrará em campo de olho em uma vaga no G-4. Em sexto com 40 pontos, o time gaúcho visita o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia. O time gaúcho empatou sem gols em casa com o Sampaio Corrêa e agora tenta recuperar estes pontos perdidos longe de sua torcida.

O Mirassol é nono com 36, mas vem em baixa. Está sem vencer há quatro jogos com duas derrotas seguidas nas últimas rodadas: para o Novorizontino (2 a 1) e para o Vila Nova-GO.

Confira os jogos da 25ª rodada da Série B:

Terça-feira

19h

Mirassol x Juventude

21h30

Criciúma x Vila Nova-GO

Sexta-feira

19h

Ponte Preta x Londrina

21h30

Sport x Ituano

Sábado





17h

Sampaio Corrêa x Guarani

Tombense x Ceará

18h

CRB x Novorizontino

Domingo

15h45

Chapecó x Avaí

18h

Atlético-GO x Vitória

Segunda-feira

20h





Botafogo-SP x ABC

