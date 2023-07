Criciúma e Novorizontino se enfrentam dentro do G-4 e Vila Nova pode assumir a ponta da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2023 - 5:30 Compartilhe

A briga pelo G-4 – zona de acesso – será intensa neste sábado pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno. Dentro da zona de acesso, Criciúma e Novorizontino se enfrentam no Estádio Heriberto Hülse. Já o Vila Nova pode assumir a liderança no duelo com o lanterna ABC.

O Criciúma tem a quarta melhor campanha como mandante, com apenas duas derrotas, mas precisa se reabilitar do revés frente ao Botafogo-SP, por 1 a 0, na última segunda-feira. Mesmo assim, ocupa a terceira posição, com 34 pontos, um a mais do que o Novorizontino, que deu fim à uma sequência negativa ao fazer 3 a 0 no Londrina.

Quem estará de olho neste jogo é o Vila Nova. Com 34 pontos, mesma pontuação do líder Vitória, o time goiano pode assumir a ponta desde que vença o ABC, no OBA, em Goiânia (GO). Na última rodada, perdeu para o Ceará por 1 a 0. O adversário continua em maus lençóis. É o lanterna, com apenas 11 pontos, e vem de derrota em Natal (RN) para o Guarani por 1 a 0. O Tombense, primeiro fora da zona de rebaixamento, já tem 18.

Vice-lanterna, com 14 pontos, o Avaí, que voltou a vencer, ao bater o Sampaio Corrêa por 2 a 0, busca a segunda vitória consecutiva pela primeira vez no torneio diante do Ituano, 14º colocado, com 20 pontos. O time paulista não vence há três jogos, sendo que no último perdeu para a Chapecoense por 1 a 0.

Sétimo colocado, com 28 pontos, o Mirassol tenta terminar com jejum de cinco tropeços consecutivos diante do Tombense, 16º, com 18. O time mineiro vem de vitória sobre o CRB por 2 a 1.

Mais três jogos serão realizados no domingo, com destaque para o confronto entre Guarani e Atlético-GO, dois clubes que sonham com o acesso na competição.

CONFIRA OS JOGOS DO SÁBADO:

15h30

Mirassol x Tombense

17h

Vila Nova x ABC

Criciúma x Novorizontino

18h

Ituano x Avaí

