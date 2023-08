Criciúma e Guarani fazem duelos regionais para entrar de vez na briga pelo G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/08/2023 - 6:00 Compartilhe

Dois duelos regionais são destaques, neste sábado, pela briga ao acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, quando acontecem quatro partidas válidas pela 22ª rodada. Criciúma e Guarani jogam fora de casa contra adversários bem conhecidos e querem continuar na briga para chegar ao G-4 – grupo de acesso.

Logo às 15h30, o Criciúma vai até Florianópolis para fazer um clássico catarinense contra o Avaí, no estádio da Ressacada. Atualmente, o time carvoeiro é quarto colocado com 38 pontos e precisa vencer para não depender de ninguém para continuar no G-4. O rival, por sua vez, não vence há dois jogos e está na zona de rebaixamento com 18 pontos.

Mais tarde, às 17h, o Guarani encara o Ituano, também fora de casa, no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu. O visitante chega embalado por seis jogos sem derrota e tem 36 pontos. Já os donos da casa vivem uma situação um pouco diferente. Apesar de virem de vitória por 1 a 0 em cima do Tombense, aparecem na parte intermediária da tabela com 23 pontos.

Outro destaque ficará para o duelo direto entre o segundo e terceiro colocados, respectivamente, entre Sport e Novorizontino, no estádio da Ilha do Retiro, às 18h. Quem vencer esta partida assumirá provisoriamente a liderança, já que o Vitória entra em campo apenas na segunda-feira. O time da casa tem 41 pontos e os rivais vêm logo atrás, com 39.

Mais cedo, às 17h, CRB e Botafogo-SP se enfrentam em um confronto de meio de tabela no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O time paulista não vence há dois jogos e soma 31 pontos, enquanto os mandantes têm 27.

A 22ª rodada da Série B acontece nos próximos dias, com mais dois jogos sendo disputados no domingo e três na segunda-feira à noite.

CONFIRA OS JOGOS DA 22ª RODADA DA SÉRIE B:

Sábado

15h30

Avaí x Criciúma

17h

Ituano x Guarani

CRB x Botafogo-SP

18h

Sport x Novorizontino

Domingo

15h30





Ponte Preta x Chapecoense

18h

Ceará x ABC

Segunda-feira

18h

Juventude x Vila Nova

20h

Atlético-GO x Tombense

Londrina x Vitória

