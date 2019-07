Criciúma e Figueirense empatam e chegam a 3 jogos sem vitória na Série B

Criciúma e Figueirense ficaram no empate por 1 a 1 no clássico disputado no Heriberto Hulse, neste sábado, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi bom para nenhum dos dois times, que acumulam, agora, três jogos sem vitória na competição.

Com 13 pontos, o Criciúma é o 14º colocado, quatro pontos acima do São Bento, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Já o Figueirense, com 18 pontos, fica na décima posição e perde a oportunidade de se aproximar da briga por um espaço no G4.

Empurrado pela torcida, o Criciúma tinha mais posse de bola, mas mostrava dificuldade para criar jogadas agudas. Nos contragolpes, o Figueirense era mais perigoso e quase abriu o placar aos 26 minutos, em rápida escapada pela direita em que Felipe Mateus exigiu bela defesa do goleiro Luiz.

A resposta do time da casa foi em cobrança de escanteio pela esquerda, na qual o zagueiro Sandro subiu mais do que a marcação e cabeceou com força, mas a bola passou rente à trave do goleiro Denis, que não poderia fazer nada.

A estratégia do Figueirense surtiu efeito aos 22 minutos da etapa final. Em mais um lance de contra-ataque, Matheus Lucas ajeitou para Willian Popp bater de primeira e estufar as redes de Luiz, colocando o time visitante em vantagem.

Após o gol, o Criciúma partiu para o ataque e conseguiu buscar o empate. Aos 35 minutos, Marlon foi derrubado dentro da área e o árbitro paulista Flávio Rodrigues de Souza marcou pênalti. Daniel Costa cobrou com categoria e garantiu o empate.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Figueirense recebe o Vitória no Orlando Scarpelli, enquanto o Criciúma vai ao Walter Ribeiro, em Sorocaba, encarar o São Bento.

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 1 X 1 FIGUEIRENSE

CRICIÚMA – Luiz; Marcos Vinícius, Sandro, Derlan e Marlon; Adilson Goiano, Wesley e Eduardo (Daniel Costa); Vinícius (Reinaldo), Reis (Julimar) e Léo Gamalho. Técnico: Gilson Kleina.

FIGUEIRENSE – Denis; Victor Guilherme (Pereira), Alemão, Ruan Renato e Matheus Destro; Zé Antônio, Betinho (Patrick), Tony e Juninho (Matheus Lucas); Fellipe Mateus e Willian Popp. Técnico: Hemerson Maria.

GOLS – William Popp, aos 22, e Daniel Costa, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS – Julimar (Criciúma); Betinho (Figueirense).

PÚBLICO – 2.251 torcedores.

RENDA – R$ 40.650,00.

LOCAL – Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).